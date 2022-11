O tipo de pessoa que não é compatível com cada signo

Algumas pessoas se conectam com os outros de forma mágica, mas também existem as características que freiam qualquer tipo de conexão.

Confira aquilo que faz um signo perceber que não tem em nada em comum com o outro:

Áries

O ariano não é compatível com quem inveja os outros e as coisas boas que eles alcançam, pois sentem que essa atitude coloca qualquer relação a perder.

Touro

O taurino se afasta de pessoas que não sabem guardar segredos e não conseguem cumprir suas promessas, pois nunca se sentem seguros com elas.

Gêmeos

O geminiano não consegue desenvolver um relacionamento com quem é possessivo e tóxico, pois sempre temerá por suas outras relações.

Câncer

O canceriano não consegue firmar uma relação com quem é muito aberto com todos e não seleciona bem as pessoas que confia.

Leão

O leonino irá se afastar de quem suga sua energia ou tenta tirar algum proveito da sua influencia, pois se sente usado.

Virgem

O virginiano não consegue compatibilizar com quem exagera no ego e usa pouco a inteligência, se sentindo enganado.

Libra

O libriano não conseguirá ficar muito tempo ao lado de quem deixa a impaciência tomar conta e influencia com a ansiedade tudo a seu redor.

Escorpião

O escorpiano não consegue compatibilizar com quem se acovarda diante de desafios e tem medo de arriscar para realizar desejos.

Sagitário

O sagitariano pode se afastar bastante de quem demonstra que tem ciúme de relacionamentos e conexões que vieram antes dele.

Capricórnio

O capricorniano não compatibiliza com quem mente, mas tenta se fazer de transparente e não aceita que também erra.

Aquário

O aquariano não consegue lidar com quem é muito mais imaturo do que ele e acaba tendo comportamentos birrentos.

Peixes

O pisciano percebe fácil quem é falso e não consegue encontrar compatibilidade com essas pessoas, preferindo se afastar.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!