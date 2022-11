O registro ‘registro macabro’ do Sol captado pelo observatório SDO da NASA

A Agência Espacial Americana (NASA) divulgou um impressionante registro do Sol, maior fonte de radiação eletromagnética do nosso sistema planetário.

Como detalhado pela NASA, capturado pelo Solar Dynamics Observatory (SDO) em outubro de 2014, a imagem mostra uma ilusão de sorriso macabro das regiões ativas do Sol, que emitem mais luz e energia do que as áreas escuras ao redor.

Regiões ativas são marcadores de um conjunto intenso e complexo de campos magnéticos pairando na atmosfera do sol.

O SDO mantém um olho sem piscar no Sol desde 2010, registrando fenômenos como erupções solares e loops coronais.

Como detalhado pela NASA, o equipamento mede o interior do Sol, a atmosfera, o campo magnético e a produção de energia, ajudando-nos a entender nossa estrela mais próxima.

Manchas ativas laranja brilhantes fazem a forma de dois olhos e um sorriso, fazendo com que o Sol pareça uma lanterna de jack-o-lanterna.

Como detalhado pela NASA, o resto do Sol é escuro em comparação, com um contorno laranja distinguindo a estrela da escuridão do espaço. Confira registro:

Em outro registro impressionante, o observatório Solar Dynamics Observatory da NASA também capturou essa imagem do Sol ‘sorrindo’ de tirar o fôlego.

Ainda de acordo com as informações, o registro foi realizado no dia 26 de Outubro de 2022. Confira imagem:

O observatório Solar Dynamics Observatory da NASA capturou essa imagem do Sol 'sorrindo' na câmera de tirar o fôlego. O registro foi realizado no dia 26 de Outubro de 2022

