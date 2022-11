Após liberar uma nova atualização beta que traz mudanças no layout quando uma imagem, vídeo, GIF ou documento com legenda é encaminhado, o WhatsApp agora trabalha em um novo recurso que deve ser liberado em breve.

Como detalhado pelo site especializado Wabetainfo, a novidade será liberada no sistema Android.

O novo truque do app WhatsApp que deve surpreender usuários e será liberado muito em breve

O app contará com a ferramenta “Messages with yourself” (“Mensagem com você mesmo”, em tradução livre). Basicamente, o novo recurso facilita o envio de mensagens para o próprio número.

Com a melhoria, a plataforma vai destacar o bate-papo com seu próprio número de telefone usando uma legenda diferente, facilitando a vida do usuário.

O app também trabalha em uma melhor sincronização de mensagens dentro do chat com seu próprio número de telefone: se usuário enviar uma mensagem para o chat com seu número de telefone, será sincronizado com os demais dispositivos vinculados.

Além disso, graças a uma futura atualização do aplicativo Android, o bate-papo com seu número de telefone também estará disponível em sua lista de contatos do WhatsApp.

No momento, se seu número de telefone não estiver visível na lista de contatos, é necessário usar a função ‘conversa em um clique’.

Ainda de acordo com as informações, a novidade também será liberada para o sistema operacional iOS. Confira o novo recurso:

Crédito (Reprodução Wabetainfo)

Texto com informações do site Wabetainfo