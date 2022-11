Mulher faz ‘plantão’ na porta do ex para dar match com ele no aplicativo de relacionamento Imagem: reprodução Metro UK/SWNS Media Group

Mesmo se separando do seu namorado, Sarah Young, de 24 anos, sabia que os dois deveriam ficar juntos. Para isso, a jovem tomou uma atitude ousada: ela sentou do lado de fora do apartamento do seu ex e definiu um alcance curto em um aplicativo de relacionamento para que o rapaz aparecesse como opção. E eles estão prestes a se casar. Mas qual será que é a opinião do futuro marido sobre a atitude da noiva?

Em relato ao Metro UK, Sarah explica que conheceu Nathan Lopez, hoje com 26 anos, em setembro de 2018 durante a universidade. Eles chegaram a namorar por seis meses andes da formatura, até que cada um foi para um canto do Texas, Estados Unidos. Um ano depois eles resolveram se mudar para a mesma cidade, contudo, os horários de trabalho da dupla era incompatível, então resolveram se separar. “Decidimos que nos amávamos muito, mas tínhamos muito o que crescer”, diz Sarah, que teve o apoio de Nathan: “Foi um acordo mútuo, nós dois sentíamos que queríamos crescer como indivíduos, mas não sabíamos aonde esse caminho nos levaria.”

LEIA TAMBÉM: Após ser traída, mulher tatua rosto da parceira em sua própria bochecha

Eles mantiveram a amizade e decidiram entrar em um aplicativo de namoro para conhecer novas pessoas, dessa vez que morassem mais perto. Porém, a jovem estava decidida que não queria ser apenas uma amiga do seu ex. Em uma determinada noite, Nathan convidou a jovem para visitá-lo, então rapidamente ela pegou o carro e foi ao encontro do seu ex-futuro companheiro. “Depois de ser convidada, dirigi uma hora e estacionei do lado de fora do apartamento dele.”

“Encontrei você”

Chegando ao local, a jovem então ligou ao aplicativo e esperou por 45 minutos até encontrá-lo na plataforma. Rapidamente ela mandou mensagem e disse: “Encontrei você”, e disse que era coisa do destino. Nathan respondeu: “Minha reação foi ‘uau, isso é o destino.” Eles resolveram reatar o namoro e em abril deste ano ficaram noivos.

“Não foi estranho quando voltamos. Foi surpreendentemente bom. Eu esperava que houvesse muito mais drama, mas não esperava que fosse tão fácil quando voltamos a ficar juntos”, finaliza o rapaz.