Modelos plus size que quebram estereótipos e arrasam por onde passam

Somos constantemente bombardeados com a ideia de um corpo perfeito, no qual muitas mulheres tendem a querer se encaixar, quando a realidade é que não existe uma definição concreta de beleza. Modelos plus size vêm como uma cura para a alma para entender que todas podemos ser bonitas do nosso jeito.

Desafiar uma indústria milionária e uma mentalidade fechada à inclusão dos corpos em todas as suas formas pode ser complicado, mas não impossível. Não é normalizar um estilo de vida alimentar, é tentar fazer com que as pessoas se sintam seguras consigo mesmas, e não carregar o peso de perfeição que, infelizmente, ninguém pode alcançar.

Modelos plus size que vieram para redefinir a beleza

Stephanie Villarreal

A atriz de 35 anos nos presenteou com uma das personagens mais queridas de ‘RBD’, dividindo créditos com Anahí, Maite Perroni, Christopher Ukkerman e Alfonso Herrera. Já desfilou para marcas como Dior, Cartier, Swarovski, entre outras.

Barbie Ferreira

A atriz que participou da série da HBO ‘Euphoria’, deu um giro de 360º no significado de beleza quando apareceu na tela, sendo uma das personagens com melhor desenvolvimento e também a que demonstrou um grande senso de moda, nos dando looks icônicos.

Aos 25 anos, a nativa do Queens fez parte da campanha sem retoques da Aerie e foi a imagem de Jacquemus para sua campanha primavera-verão 2020. Ela também colaborou com a Levi’s.

Ashley Graham

Um ícone quando se trata de modelos plus size. A nativa de Nebraska é um sucesso nas passarelas. Ela é uma das mulheres que mais se pronunciou sobre os corpos, continuando a lutar contra os cânones da beleza.

Sua popularidade disparou quando ela apareceu no America’s Next Top Model em 2016. Ela também apareceu nas capas de editoriais de moda famosos como Vogue (2007) e Harper’s Bazaar (2019).

Ana Carbajal

A mexicana nativa de Hermosillo, Sonora, é vista como uma das mais famosas do mundo. Sua carreira é curta, mas já somou várias conquistas, como fazer parte de campanhas por L’Oreal, Levi’s, Ilusión e Liverpool.

Carla Morrison

A cantora de 36 anos e dona de uma voz única na indústria fonográfica, participou da campanha da Levi’s em 2016, se manifestou orgulhosa de seu corpo e também é porta-voz da aceitação do corpo.

Via NuevaMujer.