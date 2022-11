Fique com ‘cheiro de rica’ utilizando esses 4 body splashes Imagem: Pexels

Body splash ou body spray é um tipo de fragrância que, assim como qualquer outro perfume, tem o objetivo de perfumar o corpo. Porém, esse tipo de produto costuma ter um aroma suave, fixar por menos tempo na pele e, consequentemente, possuir um valor mais em conta.

Mas isso não impede que os body splashes não tenham notas bem trabalhadas e elegantes. E para comprovar isso a YouTuber especializada em perfumes, Juliara Ferreira, lista os 5 perfumes.

Lily Splash - O Boticário

Lily Splash é um spray focado em uma das fragrâncias mais famosas da marca.

As notas que a fragrância traz são Pêssego, Pera, Damasco, Mandarina e Pimenta Rosa no topo. Notas de coração são Lírio, Jasmim, Gardênia, Narciso, Íris, Osmanthus, Rosa e Violeta e as notas de fundo são Almíscar, Musgo, Patchouli ou Oriza, Âmbar, Baunilha, Sândalo e Vetiver.

Frescor Madeira em Flor - Natura

Essa é uma fragrância compartilhável que já ocupa o lugar de body splash elegante da marca desde 2005.

As notas de topo são Hortelã, Lima e Bergamota. As notas de coração são Lírio-do-Vale e Tomilho e as notas de fundo são Sândalo, Almíscar e Baunilha.

Lavende de Provence - Mahogany

Ideal para quem gosta do aroma de lavanda.

As notas de topo são Lavanda, Laranja e Alecrim. As notas de coração são Extrato de Lavanda, Rosa e Gerânio e as notas de fundo são Almíscar, Madeira de Âmbar e Patchouli ou Oriza.

Nativa Spa Jasmim Sambac - O Boticário

As notas de topo são Cassis, Limão Italiano, Mandarina e Pomela. As notas de coração são Jasmim Sambac, Jasmim Chinês, Scent Trek®, Heliotrópio e Damasco e as notas de fundo são Creme, Baunilha, Almíscar e Benjoim.

