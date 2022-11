Conselho para a vida amorosa dos signos comprometidos em novembro de 2022

Mais um mês entrega um conselho especial para cada signo que pode ser muito útil para a vida amorosa dos comprometidos.

Confira o conselho em novembro de 2022:

Áries

O ariano precisa passar melhores momentos a dois e valorizar quem está ao seu lado com comprometimento, boa comunicação e metas. Boas energias chegam.

Touro

O taurino lida com temas envolvendo sua casa e lar. É preciso se comunicar com a pessoa que ama. Algumas relações ficam mais sérias e existem celebrações.

Gêmeos

O geminiano precisa ter atenção com dinheiro e buscar caminhos mais felizes a dois. Não se deixe perturbar e foque no presente.

Câncer

O canceriano lidará com distancias e nostalgias que precisam ser curadas. Alguém volta a se sentir especial. Recupere suas energias.

Leão

O leonino pode retornar ao equilíbrio de tensões e questões importantes. No entanto, é hora de tratar as confusões sentimentais com coragem e sem esperar somente por atitudes dos outros.

Virgem

O virginiano pode pensar em novas mudanças ou enfrenta começos muito especiais. Aumento de fertilidade ou crianças envolvidas. Hora de cuidar mais do amor.

Libra

O libriano precisa ter cuidado com pessoas falsas e deve evitar brincar com os sentimentos de quem ama. Fofocas podem estragar tudo. Ouça mais seu coração.

Escorpião

O escorpiano receberá propostas e uma confusão pode ser esclarecida. Decisões e movimentos. Saiba dar novos passos com consciência e tudo será positivo.

Sagitário

O sagitariano deve esclarecer bem as situações e o que deseja de verdade para o relacionamento.

Capricórnio

O capricorniano deve sempre deixar a intuição ativa e se conectar com o que realmente será positivo.

Aquário

O aquariano deve se preparar para colher o que plantou e lidar com mudanças de ideias. A família se aproxima mais.

Peixes

O pisciano entra em planos importantes e pode ver novas soluções. Coisas ruins são vencidas e essas energias chegam ao fim.

