Relacionamento: 3 provas de que seu parceiro é um VILÃO e você ainda não percebeu

Não é tão simples reconhecer ser vítima de abusos psicológicos dentro de um relacionamento. Quando se está na presença da pessoa amada, qualquer atitude negativa por parte dela tende a ser amenizada, haja vista o “querer evitar” qualquer tipo de conflito.

Com o passar do tempo, sua autoestima diminui e você se vê afastado de amigos e entes queridos, abraçando a solidão e a dependência do parceiro. Neste estágio, já se ouve ameaças mascaradas de “amor”.

Quando notar ataques verbais – e físicos –, provocações, ironias e joguinhos mentais, é necessário dar um fim ao relacionamento. Se o parceiro não demonstra respeito e amor, de fato está prestes a se tornar um dos piores vilões do seu protagonismo.

Extraído do portal Nueva Mujer, abaixo você confere as três provas de que seu parceiro é um vilão e autor de abusos psicológicos.

1 – Ele exige que você não trabalhe

Embora pareça um gesto inocente de uma pessoa que “deseja prover” todas as coisas e não te causar cansaço, muitos parceiros usam isso como uma forma de controlar sua vida em todos os estágios. Começa com o pedido para você não trabalhar e depois avança para outras exigências.

Não é ruim que no relacionamento eles concordem de forma saudável que um dos dois priorize ficar mais em casa para criar os filhos. Contudo, há de ser uma decisão tomada em conjunto, coerção e de forma benéfica aos dois, sem colidir com sonhos ou objetivos de ambos.

2 – Ele te diminui por meio de “piadas”

Ele costuma te diminuir em frente aos amigos para soar como o “engraçado” da turma e resume tudo a uma “brincadeira”. Você é impossibilitado de achar ruim, pois, se o fizer, será visto como o culpado por “criar tempestade em como d’água”.

Além disso, pode causar repetição em outros problemas porque ele nunca admite que errou e sempre coloca a culpa sobre você.

“Quando seu parceiro se recusa a falar ou evita falar sobre assuntos que lhe dizem respeito e o manipula para acreditar que seu ponto de vista não é válido, é outra forma de controle “, explica a psicoterapeuta Amanda Perl à BBC .

3 – Ele costuma te comparar com outras pessoas

Este pode ser considerado um dos sinais mais dolorosos de abuso psicológico. Quando seu parceiro te compara a outra pessoa de uma forma negativa, sua verdadeira intenção é inferiorizar quem você é.

Caso se identifique com os tópicos listados, esteja ciente de que seu parceiro tem sido um dos maiores vilões da sua vida.