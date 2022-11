Quais são os perigos MORTAIS de ir para Marte?

De proprietário do Twitter à criador de um perfume com ‘cheiro de cabelo queimado’, sem dúvidas uma das maiores ambições do bilionário Elon Musk é levar seres humanos até Marte. Ele é fundador da fabricante de foguetes SpaceX e pretende alcançar esse feito em 2029 (mas ele também já disse que seria em 2024 e em 2026). Mas quais seriam os perigos de pisar no planeta? “[...] Há chances de que você morra, será uma viagem dura…mas será muito gloriosa se funcionar”, disse o próprio Musk em uma entrevista.

O primeiro perigo é a radiação especial, já que acima da proteção natural da Terra a exposição aumenta o risco de câncer, danifica o sistema nervoso central e as funções cognitivas.

Um outro problema tem a ver com o isolamento e o confinamento social. Se você acompanha reality shows, já percebeu que as pessoas mudam de comportamento quando estão com um determinado grupo de pessoas limitados por um longo espaço de tempo. Mesmo com muito treinamento, isso é inevitável.

LEIA TAMBÉM: Divulgado ‘áudio estranho’ capturado em Marte por sonda da NASA; confira registro

A distância da Terra até Marte também é um desafio. Diversos problemas podem ocorrer durante o trajeto, que, segundo a Nasa, pode durar nove meses.

A radiação solar é um dos menores dos problemas

Segundo Pascal Lee, cientista da Nasa e cofundador e presidente do Mars Institute, são quatro pontos principais que deixam a missão perigosa. O primeiro é a baíxa pressão atmosférica do planeta, que faz com que qualquer pessoa que não esteja protegida morra rapidamente. Outro ponto ainda relacionado à atmosfera local é que lá ela é formada por 95% de dióxido de carbono, o que também poderia asfixiar quem estivesse sem proteção. No verão, a temperatura na região equatorial é de -62º graus durante à noite e por último a poeira tóxica que cobre a superfície de Marte é nociva aos pulmões, fazendo as pessoas adoecerem e morrerem em poucas semanas.

Com informações de Diário do Turismo e History.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Água em Marte? Saiba como é a região do planeta que os cientistas acreditam haver água em estado líquido

⋅ Sonda da NASA detecta impacto impressionante de meteoroide em Marte; colisão provocou um grande terremoto

⋅ Agressividade, brigas e DRs: entenda o que significa Marte Retrógrado