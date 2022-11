O que o tarot cigano reserva para cada signo do zodíaco nesta primeira semana de novembro Foto ilustrativa - Freepik - @ksandrphoto

Mês novo começando e é hora de saber o que o tarot tem a revelar sobre como será a primeira semana de novembro de cada signo do zodíaco. Se você está preparado, basta conferir a lista a seguir.

♈ Áries - O Matrimônio

A carta indica que os problemas econômicos que tanto te afligiam começam a ter solução. Esteja preparada e tranquila, pois este será um mês marcado pela prosperidade.

♉ Touro - Uma Mudança

É possível que você se depare com alguns obstáculos nesta primeira semana, mas não se preocupe, pois isso não será permanente. Saiba que todas estas mudanças virão para que você atinja o sucesso, principalmente no campo profissional.

♊ Gêmeos - O Passado

Alguém do passado pode aparecer e te dar alguns conselhos importantes, principalmente sobre o campo econômico. Em linhas gerais, será uma semana positiva.

♋ Câncer - Preocupação

É importante estar aberto para novas oportunidades e não temê-las, pelo menos não deixar que tal condição te domine. Lembre-se que apenas você pode fazer a mudança em sua vida que tanto espera.

Aproveite a oportunidade e leia também estes conteúdos:

♌ Leão - A Âncora

Considerada uma carta positiva, ela ressalta o fortalecimento de seu relacionamento. A semana pode ser marcada por uma viagem, que lembrará todo o amor que sempre tiveram e que foi afetado pela rotina.

♍ Virgem - Tempo de mudanças

Há ventos de prosperidade chegando, principalmente do ponto de vista econômico. É hora de consolidar projetos que você tanto se dedicou, apostar em novas oportunidades laborais, etc.

♎ Libra - Preparado para o amor?

Isso mesmo! A carta da vez destaca a chegada de um novo amor, aqueles que te deixam com as pernas bambas, sabe? Aproveite ao máximo esta pessoa e a oportunidade para definirem projetos juntos.

♏ Escorpião - Um longo caminho

As coisas parecem que têm andado em um ritmo lento, mas apenas você pode fazer com que elas acelerem e assim atinja o ponto que tanto almeja. Persista em seus objetivos, pois uma hora irá alcançá-los.

♐ Sagitário - Novidades no ar!

A carta para sagitário indica a chegada de uma pessoa que fará uma mudança radical em sua vida. Isso fará com que você se desprenda por vez do passado e possa seguir seu caminho com todo o amor que merece.

♑ Capricórnio - O Encontro

A carta da vez destaca todo o seu mais profundo desejo de seguir adiante e atingir o sucesso e seus sonhos. Saiba que você realmente os alcançará quando deixar o passado lá atrás.

♒ Aquário - Notícia Triste

A situação financeira não deve ser tão favorável neste momento e será a hora de tomar decisões importantes. E mais do que relevantes, você deve ter posicionamentos firmes, pois somente isso te fará avançar.

♓ Peixes - Prosperidade financeira

Há bastante ventos positivos para a pessoa de peixes. O novo mês será marcado pela prosperidade financeira, no amor e estabilidade em diversos aspectos de sua vida. Então, basta apenas que você desfrute disso!