Faltando energia em sua rotina? Faça este suco caseiro para ACABAR com o cansaço Foto ilustrativa - Freepik - @Freepik

Não há nada pior do que começar o dia com a sensação de que está sem energia, não é mesmo? Então, o que acha de aprender a preparar um suco natural caseiro que além de delicioso pode te dar uma mãozinha com o cansaço?

Se ficou interessado, basta então só garantir seu caderno de anotações e uma caneta para conferir todas as informações que compartilharemos a continuação.

Suco espanta cansaço

Ingredientes:

1 colher (sopa) de guaraná em pó;

1 colher (de café) de canela em pó;

2 bananas maduras (congeladas e cortadas em pequenas fatias);

Modo de preparo do suco:

O primeiro passo será cortar as bananas;

Feito isso, coloque-as no liquidificador com os demais ingredientes;

Agora, você pode escolher entre batê-las sem nada ou acrescentar um pouco de leite ou água;

Caso queira, pode acrescentar gelo;

Não adicione açúcar em sua bebida;

Por sua vez, basta aproveitar seu suco de maneira imediata.

Fique ligado e proteja sua saúde!

Gostaríamos de lembrá-lo que embora a bebida dê uma mãozinha contra o cansaço, é importante que você reserve sempre o tempo ideal para descansar, combinado?

Reiteramos por fim que o acaba de ler tem a proposta apenas informativa e não visa assegurar diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico. Fique ligado e em caso de suspeitas e sintomas, busque imediatamente um hospital. Proteja a sua saúde!

Com informações do portal Tua Saúde.

