Especialista indica 3 ótimos perfumes contratipos masculinos

No mundo da perfumaria, além das fragrâncias de criação 100% original e com aromas diferenciados ou que, às vezes, lembram perfumes importados, existem também empresas focadas na criação de contratipos, com perfumes totalmente inspirados em outros importados e com um valor de mercado mais alto.

Se você é do tipo de homem que gosta de utilizar perfumes contratipos, confira a seguir 3 ótimos perfumes deste estilo indicados pelo especialista Bruno Silva.

Ylan - Sacratu

O primeiro perfume da lista é Ylan, da empresa Sacratu. Ele é inspirado em Le Male, de Jean Paul Gaultier. Segundo Bruno, é um dos melhores contratipos nacionais e um que mais se assemelham a este importado.

O perfume nacional é mais indicado para eventos sofisticados noturnos, porém pode ser utilizado tanto no frio quanto no calor. Suas notas de saída são Lavanda, Hortelã, Cardamomo e Bergamota. Já as notas de corpo são Canela, Flor de Laranja e Alcaravias (cominho) e o perfume fecha com o fundo em Baunilha, Fava Tonka, Âmbar, Sândalo e Cedro.

Volcano Gold - Thera Cosméticos

A marca Ralph Lauren é um das mais conhecidas entre os homens e Volcano Gold é uma inspiração de Polo Blue Gold Blend. A fragrância mistura diversos acordes, como amadeirado, aromático, aquático, frutado e incensado.

Na saída suas notas são Lvanda, gengibre, Grapefruit e Pimenta. As notas de corpo são Cardamomo, Sálvia, Melão e Maçã Verd e as Notas de fundo Vetiver, Âmbar, Patchouli e Incenso.

Kryptonite - Avellaneda Perfumes

Este é um perfume raro de ser encontrado inspirado em A*Men Kryptomint, de Thierry Mugler. Uma fragrância fresca, mais intensa. É versátil e sedutor.

A nota de saída é Hortelã, as notas de corpo são Sálvia e Gerânio; e evolui para notas de Baunilha, Cafê, Chocolate, Patchouli e Fava Tonka no fundo.

