Após ser traída, mulher tatua rosto da parceira em sua própria bochecha Imagem: reprodução The Mirror/TikTok (@narallynajm13)

Alguns casais demonstram o seu amor homenageando o seu amor com uma tatuagem. Pode ser o nome do companheiro, um símbolo ou uma frase que lembra a pessoa. Isso por si só já pode ser discutido, mas o que a influencer Narally Najm fez com certeza não foi feito por muitos casais.

Após descobrir que foi traída, a jovem tatuou o rosto da parceira na sua própria bochecha, chocando as pessoas nas redes sociais. Ela também escreveu ‘Laura’ acima da sobrancelha.

“Quando todo mundo está com ciúmes de mim porque eu tenho o rosto do ‘papai’ tatuado em mim, mesmo que o ‘papai’ traia. ‘Papai’ vai voltar”, escreveu em uma legenda.

A mulher disse que eles se separaram brevemente após ela dar à luz ao filho do casal, King. Para ela, as críticas às tatuagens são por inveja, mas não é isso que os internautas pensam sobre.

“Não, não estamos com ciúmes. Estamos preocupados”, escreveu uma pessoa. “Eu realmente pensei que ela estava brincando sobre tatuar o rosto de Laura”, escreveu outra. Já um terceiro usuário acrescentou: “Acho que posso falar por todos aqui, quando digo ninguém, e quero dizer NINGUÉM está com ciúmes”.

Laura responde

A parceira homenageada disse que Narally viu ela traindo e a mulher disse que não iria acontecer de novo, mas que ela não quer mais voltar. “Mas por que ela mantém todas essas tatuagens, tipo três tatuagens do meu rosto é uma loucura, duas tatuagens do meu nome são uma loucura.”

Laura comenta que, além da bochecha, pescoço e sobrancelha, a mulher tem uma tatuagem do rosto próxima das ‘partes intimas’.

