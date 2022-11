Skincare: saiba tudo sobre ‘Skin Cycling’, a última tendência que invadiu o TikTok

Skin Cycling é a última tendência de beleza que invadiu o TikTok. Com impressionantes 3,5 bilhões de visualizações na hashtag, longe de ser um método estranho e peculiar (como costuma acontecer na plataforma liderada pela Geração Z), a tendência de cuidados com a pele é o futuro dos cuidados com a pele, segundo especialistas em pele e dermatologistas.

O conceito Skin Cycling se aplica a uma rotina noturna de cuidados com a pele que envolve o uso de ingredientes ativos apenas em determinados dias, seguidos de dias de ‘descanso’, explica o Dr. Alexis Granite à Vogue: “O ciclo de quatro dias é o mais popular, que normalmente inclui o uso de ingredientes ativos por duas noites da semana, seguido por duas noites de folga e repetições”.

Para que serve o Skin Cycling?

A ideia por trás dessa nova tendência de cuidados com a pele é que adotar uma rotina de ciclagem da pele pode ajudar a evitar que a barreira da pele seja comprometida pelo uso excessivo de ingredientes ativos. Além disso, é uma ótima maneira de criar uma rotina consistente e eficaz que ajuda sua pele a trabalhar de maneira ideal. A dermatologista de Nova York por trás desse conceito é a Dra. Whitney Bowe, que compartilhou sua visão da rotina Skin Cycling para a pele no TikTok.

Como é a rotina Skin Cycling?

Primeira noite: Esfoliação.

Segunda noite: Aplique retinóide.

Noites três e quatro: Reparação e recuperação

Primeira noite: Esfoliação

“Você tem que limpar a pele, secá-la e depois aplicar um produto esfoliante”, explica o Dr. Bowes, que recomenda usar um produto sem enxágue em vez de algo lavável, como um limpador. Procure esfoliantes químicos, que contêm ingredientes como AHAs, BHAs e PHAs, em vez de esfoliantes físicos, porque são melhores para a barreira da pele e mais eficazes.

Segunda noite: aplique retinóide

No segundo dia, aplique um retinóide após a limpeza. Se você é novo nos retinóides e no ciclo da pele em geral, comece aplicando um hidratante nas áreas sensíveis do rosto - sob os olhos, nos cantos do nariz e nas linhas do sorriso - para agir como um amortecedor e prevenir secura e irritação. Em seguida, aplique o retinóide em todo o rosto, pescoço e decote.

Noites três e quatro: Reparação e recuperação

É hora de cuidar da barreira cutânea e garantir que a pele esteja devidamente hidratada. Dr. Bowes recomenda limpar a pele, deixá-la úmida e aplicar um soro que contenha ingredientes como ácido hialurônico, glicerina e/ou niacinamida. Em seguida, aplique um hidratante: “Escolha uma fórmula realmente nutritiva que suporte a barreira da pele”, diz o Dr. Bowes, “e se a pele estiver muito seca, aplique óleo de rosa mosqueta ou esqualeno nas bochechas”.

Para seguir essa rotina de beleza que viralizou no TikTok, você precisa ter uma seleção precisa no seu kit de produtos para alcançar os resultados esperados: esfoliantes, retinóides e séruns hidratantes.

Essa rotina de beleza, que tem poucos passos, também tem poucos produtos, o que pode ser um incentivo para quem não é fã dos famosos métodos de cuidados com a pele que incluem mais de 10 passos e uma longa lista de produtos. Já no Skin Cyclng, são apenas três e quatro noites, sendo o último requisito a hidratação da pele para que ela se recupere da estimulação a que foi submetida nos dias anteriores. Procure produtos que tenham ácido hialurônico, glicerina e/ou niacinamida como ingredientes e você estará coberto.