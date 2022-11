Perfumes para comprar de olhos fechados

Comprar no blind no mundo da perfumaria significa adquirir uma fragrância sem conhecer o seu aroma. Isso parece um pouco arriscado, já que cada perfume possui especificidades que agradam ou afastam consumidores. Contudo, existem aromas que são mais fáceis de agradar, por isso a compra pode acontecer sem medo. Veja a seguir perfumes femininos de tipo, para você comprar de olhos fechados, segundo indicação da youtuber Suh, do canal ‘Perfumando-se.’

Lado Rosa - Quem Disse, Berenice?’

Este é um perfume frutado, mas que também possui bem presente às fragrâncias florais.

As notas de topo são Maçã, Abacaxi, Pimenta Rosa e Bergamota. As notas de coração são Gerânio, Jasmim, Lírio-do-Vale, Flores Brancas e Flor de Cereja e as notas de fundo são Cedro, Âmbar, Fava Tonka, Sândalo e Almíscar.

Forever and Ever - Dior

Um perfume apaixonante, refinado e limpo, com um aroma levemente adocicado e fresco. Uma versão nacional para este importado é o Forever, da marca de contratipos Pedra Lab.

Notas de Topo são Frésia, Hera e Jasmim. As notas de coração são Rosa Mosqueta, Flor de Amêndoa e Gerânio e as notas de Fundo são Baunilha, Almíscar e Âmbar.

Aqua Allegoria - Mandarine Basilic Guerlain

Se destaca pela nota de camomila. As notas de topo são Clementina, Laranja Amarga, Flor de Laranjeira, Chá Verde e Hera.

As notas de coração são Mandarina, Manjericão, Camomila e Peônia e as notas de fundo são Sândalo e Âmbar.

Coach the Fragrance - Coach

As notas de topo são Folha de Framboesa, Pera e Pimenta Rosa. As notas de coração são Rosa Turca, Gardênia e Cyclamen e as notas de fundo são Camurça, Almíscar, Cashmeran e Sândalo.

