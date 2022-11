Perfumes femininos nacionais que fixam muito por um bom preço

Muitos consumidores buscam um produto de boa qualidade, mas com um preço que seja confortável para o bolso, não é mesmo? E pensando nesse tipo de compra, os perfumes também entram nesta lista. Afinal, quem não gostaria de se sentir cheiroso pagando pouco? A youtuber Juliara Ferreira pensou nesse tipo de público e elaborou uma lista com perfumes baratos e que fixam por muito tempo. Confira:

Surreal Magic Avon

A Avon é uma marca nacional que traz bom custo-benefício em seus itens e Surreal Magic é um deles. O perfume é um floral branco que evolui para acordes adocicados e sensuais de doce de leite, lembrando o importado Good Girl Légère. Ideal para dias mais frios ou com temperaturas não muito quentes.

Traz notas de Flor de Amêndoa, NaturalCalm. e Bergamota no topo. No coração é possível sentir notas de Jasmim Sambac, Tuberosa e Ylang Ylang e finaliza com as notas de fundo em Âmbar, Baunilha e Sândalo.

Cuide-se Bem Castanhita - O Boticário (Body Splash)

Os body splashes são conhecidos pelo baixo preço, mas com uma performance um pouco mais fraca. Segundo a especialista Juliara, Castanhita da linha Cuide-se Bem foge disso, já que possui o poder de um perfume, fixando por mais de sete horas. Possui um aroma exclusivo graças à castanha.

Possui notas de Cereja, Bergamota e Maçã Verde no topo, Flor de Amêndoa, Macadâmia, Mimosa, Pétalas de Flores, Jasmim e Frésia nas notas de coração e as notas de fundo são Castanha, Âmbar, Sândalo, Notas Amadeiradas e Almíscar fecham a fragrância.

Todo Dia Ameixa e Flor de Baunilha - Natura

Continuando na linha dos splashes, Natura traz o Todo Dia Ameixa e Flor de Baunilha, outro ‘baratinho que fixa’, para aquelas mulheres que amam um aroma frutado e suculento que fica doce com um tempo.

