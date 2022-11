Olivia Cooke, de ‘A Casa do Dragão’, fala sobre ser o novo rosto da marca de Rihanna

Quando Olivia Cooke, de ‘A Casa do Dragão’, recebeu uma ligação de seu representante com um pedido de Rihanna para participar da última campanha do Savage X Fenty, ela pensou que era uma piada. A descrença inicial de que Cooke pudesse participar de uma sessão de fotos de lingerie deu lugar a uma onda de pânico, muita autoaprovação e, finalmente, uma excitação desenfreada. Olivia tem admirado a aura singular da estrela pop desde seus dias de ‘SOS’. Ela pode ter se sentido enganada, mas teve que aceitar esse convite. É o que disse a atriz à Vogue Uk.

This makes us TEAM GREEN 💚 Don’t @ us 😒 #SavageXFenty #HouseOfTheDragon 🐉 pic.twitter.com/bxLO0wtciU — Savage X Fenty by Rihanna (@SavageXFenty) October 17, 2022

A atriz britânica de 28 anos teve muito a contar este ano. A Casa do Dragão, a prequela de Game Of Thrones em que ela interpreta a imponente rainha Alicent Hightower, ocupou mais espaço mental do que ela esperava. “É tudo muito intenso”, diz a atriz nascida em Oldham, que não perdeu seu sotaque inglês. “As ferramentas que você aprendeu por 28 anos não funcionam necessariamente para algo assim”, conta a atriz em entrevista à Vogue.

A filmagem da campanha Savage X Fenty em Los Angeles coincidiu com a turnê de imprensa do drama Targaryen, baseado no liveo Fogo e Sangue de George R.R. Martin. Cooke, que normalmente vai à academia três vezes por semana e aumentou seus pesos para se preparar, fez o que qualquer ser humano normal faria diante da perspectiva de modelar lingerie de renda vermelha a quilômetros de casa e de qualquer aparência de normalidade: ela assustou.

“Adoro a filosofia da Fenty de que todos os corpos são bonitos”, diz ela, “ter roupas que enfeitam e realçam, não mascaram, fazem você se sentir sexy e brincalhona; quem diria que meias arrastão de corpo inteiro poderiam parecer tão boas?”. Graças à ótima iluminação, grandes quantidades de óleo corporal e o DJ de Rihanna (que viaja com ela para todos os lugares), Cooke diz que conseguiu se desapegar de si mesma e canalizar uma confiança interior que ela não sabia que tinha.

“Eu não me senti como uma modelo de lingerie, mas como qualquer outra sessão de fotos onde você é forçada a ser uma personificação física de si mesma”, diz Olivia, ainda estremecendo com a lembrança de ter que pedir à equipe de Rihanna para colocar uma foto de Kylie Jenner para entrar no clima. “A equipe foi campeã por trás dos monitores, preciso disso na minha vida 24 horas por dia!”.

Who needs an iron throne? 😏 #SavageXFenty pic.twitter.com/BzNPMkI5hA — Savage X Fenty by Rihanna (@SavageXFenty) October 7, 2022

Depois de uma estadia na Irlanda para filmar seu próximo projeto, Olivia Cooke voltará a voar entre Cornwall, Surrey e Derbyshire para filmar a segunda temporada de ‘A Casa do Dragão’, uma experiência da qual ela fala com a mesma autoconfiança de sua atuação no filme: ‘Ingenuamente pensei que a série passaria’. Com o selo de aprovação de Rihanna e um papel de protagonista na série de fantasia mais popular da televisão, nada que essa atriz faça provavelmente passará despercebido a partir de agora.