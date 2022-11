O que cada signo do zodíaco quer distância em uma conexão

Se conectar com as pessoas pode ser muito legal no início, mas logo as pessoas se conhecem melhor e podem decidir manter distância.

Confira a características que pode fazer isso acontecer:

Áries

O ariano quer distancia de quem está sempre aceitando a derrota e mantendo o pessimismo.

Touro

O taurino prefere manter longe quem se acomoda e não busca evoluir com confiança em seu potencial.

Gêmeos

O geminiano não aceita que as pessoas não enxergam a vida com otimismo e priorizem aproveitar as coisas boas.

Câncer

O canceriano irá se afastar de quem demonstra traços oportunistas ou que o utilizam de alguma forma.

Leão

O leonino prefere manter distancia de quem tenta apagar a sua luz ou se sentir culpado por ela de alguma maneira.

Virgem

O virginiano prefere ficar longe de pessoas que não conseguem trabalhar em equipe ou conviver porque estão sempre se achando melhores.

Libra

O libriano irá fugir de pessoas que deixam a insegurança tomar conta e são incapazes de se esforçar para que algo importante de certo.

Escorpião

O escorpiano prefere se afastar de quem lida com os problemas com frieza e indiferença, pois sabe que sairá machucado.

Sagitário

O sagitariano não quer permanecer junto com quem não busca liberdade e crescimento em sua vida, deixando o pessimismo contagiar.

Capricórnio

O capricorniano que se afastar de quem nutre sua desconfiança e não se esforça para recuperar os relacionamentos que afetou de alguma maneira.

Aquário

O aquariano irá se afastar de quem vive se comparando com os outros ou sentindo inveja da vida alheia de forma obsessiva.

Peixes

O pisciano prefere se distanciar de pessoas que julgam que tudo é drama e não sabem falar sobre sentimentos.

