O Brasil tem chances? Essas são as seleções mais fortes que irão disputar a Copa do Mundo

Em quase todas as disputas de Copa do Mundo, a seleção brasileira é cotada como um das favoritas ao título e em 2022, no Catar, não é diferente. Atualmente, o Brasil ocupada a primeira colocação no ranking da Fifa, com 1841,3, já o segundo colocado, a Bélgica, possui 1816,71. lista segue com Argentina em terceiro, França (última campeã da competição) em quarto e Inglaterra em quinto lugar. Mas será que esses são os times mais cotados para levantar a taça deste mundial?

Sim, O Brasil, é, sem dúvidas, uma das seleções que chega mais forte para esta Copa do Mundo. Isso acontece tanto pela forte equipe montada nos últimos amistosos e também pelos últimos jogos disputados. A seleção brasileira terminou as eliminatórias invicta, com 14 vitórias em 17 jogos e outros três empates. A Argentina, terceira do ranking Fifa, também terminou as eliminatórias invicta, mas com 11 vitórias e seis empates.

Já a França, atual campeã da competição, agora com dois títulos, também vem forte para a Copa, principalmente por causa do elenco comandado por Mbappé.

LEIA TAMBÉM: O Brasil já ficou fora de alguma Copa do Mundo?

E a Bélgica? A segunda seleção do ranking também apresentou bons resultados na eliminatória europeia. Foi invicta, com seis vitórias e dois empates.

Você também deve estar perguntando da Alemanha, carrasco do Brasil dentro de casa na Copa do Mundo de 2014 (onde os alemães foram campeões). Pelo ranking da Fifa, a seleção com jogadores experientes na competição ocupa somente a 11ª posição, atrás até mesmo da Itália (sétima colocada), que não conseguiu a classificação para esta Copa.

Possível seleção

Os jogadores brasileiros que irão disputar a Copa do Mundo serão divulgados somente na próxima segunda-feira, 7 de novembro. Nos últimos amistosos antes da Copa, os time foi:

GOLEIROS

Alisson (Liverpool);

Ederson (Manchester City);

Weverton (Palmeiras).

ZAGUEIROS

Marquinhos (PSG);

Éder Militão (Real Madrid);

Thiago Silva (Chelsea);

Bremer (Juventus);

Ibañez (Roma).

LATERAIS

Danilo (Juventus);

Alex Sandro (Juventus);

Alex Telles (Sevilla).

MEIO-CAMPISTAS

Casemiro (Manchester United);

Bruno Guimarães (Newcastle);

Fred (Manchester United);

Fabinho (Liverpool);

Lucas Paquetá (West Ham);

Everton Ribeiro (Flamengo).

ATACANTES

Neymar (PSG);

Vini Jr (Real Madrid);

Raphinha (Barcelona);

Antony (Manchester United);

Richarlison (Tottenham);

Pedro (Flamengo);

Roberto Firmino (Liverpool);

Matheus Cunha (Atlético de Madrid);

Rodrygo (Real Madrid).