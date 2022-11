Estudo derruba mito de que maconha torna as pessoas mais criativas

Um novo estudo joga por terra o mito de que fumar maconha deixa as pessoas mais criativas, como sugere a crença popular.

Para derrubar a tese popular, pesquisadores usaram 400 pessoas em teste de criatividade 15 minutos após fumar a droga ou 12 horas depois e o resultado foi avaliado por um painel aleatório, sem identificação do participante, e descobriu-se que não havia diferença entre o grupo drogado e o grupo normal.

Os pesquisadores acreditam que a maconha torna o usuário mais positivo, dando-lhe uma percepção distorcida da criatividade, mas não a potencializa de forma alguma.

Enquanto isso, estudos anteriores demonstraram que o uso crônico pode alterar o desenvolvimento do cérebro e aumentar o risco de problemas de saúde mental.

Usuário acende cigarro de maconha Foto: Arquivo/Agência Brasil

Testes

No primeiro teste, dois grupos receberam um tijolo e foram instruídos a pensar no maior número possível de ideias para seu uso em quatro minutos. Um dos grupos iniciou o teste 15 minutos após fumar maconha, enquanto o segundo iniciou o teste 12 horas após ter usado a droga. O grupo que classificou as respostas não sabia de quais dos grupos pertencia e não detectou diferenças entre os dois grupos.

Um segundo teste foi realizado com dois grupos e foi solicitado aos participantes que completassem uma tarefa de criatividade focada no trabalho de uma banda musical, sugerindo formas para que melhorassem sua receita. Nesta pesquisa, eles avaliaram as sugestões uns dos outros. Os pesquisadores notaram que as pessoas que haviam fumado maconha tinham avaliações mais favoráveis das sugestões dos outros, mas os pesquisadores não notaram diferença entre usuários e não usuários.

“A lacuna entre o efeito da cannabis nas autoavaliações da criatividade versus a criatividade real explica a crença leiga comum e por que ela é realmente incorreta”, disse Christopher Barnes, psicólogo da Universidade de Washington que liderou a pesquisa. “A cannabis provavelmente não vai torná-lo mais ou menos criativo.”