Divulgado ‘áudio estranho’ capturado em Marte por sonda da NASA; confira registro

A sonda InSight da NASA registrou um terremoto de magnitude 4 no último dia 24 de dezembro, mas os cientistas descobriram apenas mais tarde a causa desse terremoto: um impacto de meteoroide estimado como um dos maiores já vistos em Marte desde que a NASA começou a explorar o cosmos.

Como detalhado pela NASA, o meteoroide escavou pedaços de gelo do tamanho de pedregulhos enterrados mais perto do equador marciano do que nunca – uma descoberta com implicações para os planos futuros da NASA de enviar astronautas ao Planeta Vermelho.

Os cientistas determinaram que o terremoto resultou de um impacto de meteoroide quando analisaram imagens de antes e depois do MRO da NASA e avistaram uma nova cratera aberta.

O impacto, em uma região chamada Amazonis Planitia, explodiu uma cratera de aproximadamente 150 metros de diâmetro e 21 metros de profundidade.

Parte do material ejetado pelo impacto voou até 37 quilômetros de distância.

Como detalhado pela NASA, estima-se que o meteoroide tenha entre 5 e 12 metros. A InSight está estudando a crosta, o manto e o núcleo do planeta.

As ondas sísmicas são fundamentais para a missão e revelaram o tamanho, profundidade e composição das camadas internas de Marte.

Desde o pouso em novembro de 2018, o InSight detectou 1.318 marsquakes, incluindo vários causados por impactos de meteoroides menores.

Como detalhado pela NASA, o terremoto resultante do impacto de dezembro passado foi o primeiro observado a ter ondas de superfície – um tipo de onda sísmica que ondula ao longo do topo da crosta de um planeta.

Ainda de acordo com as informações, a sonda InSight da NASA gravou o som do impacto marciano. Confira registro impressionante:

Texto com informações da NASA