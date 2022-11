Conheça os 4 perfumes preferidos da princesa Diana, que podem ser seus

Eles a chamavam de princesa do povo, para expressar todo o amor e respeito que tinham por ela. Mas Lady Diana era também uma princesa de estilo e um ícone de beleza atemporal, capaz de combinar caráter, vocação e carisma com um grande senso de moda, onde até o visual de beleza complementava uma figura que permanecia no coração das pessoas por sua elegância e refinamento.

Vinte e cinco anos após a sua morte, a memória da princesa Diana continua viva em todos aqueles que acompanharam a sua história, desde que entrou para a família real britânica, casando-se com o atual rei Charles III, até à sucessão dos tristes acontecimentos.

O cabelo loiro curto e grosso, a maquiagem natural em seu rosto, as bochechas e lábios rosados – o visual de beleza de Lady Di é icônico e firmemente gravado na mente de todos. No entanto, um elemento que não é tão conhecido é o seu perfume.

Imagine-a em 1994, quando chegou à festa organizada pela Vanity Fair, logo após sua separação de Charles, quando foram reveladas as infidelidades do atual rei com Camilla, a atual rainha consorte: Lady Diana usava um vestido preto curto com os ombros nus, que mais tarde foi chamado de Vestido da Vingança, para mostrar todo o seu esplendor apesar do momento difícil.

Um item de estilo que não sabemos ao certo sobre aquela noite diz respeito ao perfume que a princesa Diana estava usando. Se as fragrâncias contam nosso estado de espírito, qual foi o perfume escolhido por Lady Di em uma ocasião tão importante que marcou uma virada em sua vida?

Embora não sabermos ao certo, a Vogue selecionou seus 4 perfumes preferidos e, provavelmente em um momento como esses, ela usava um deles. As quatro fragrâncias favoritas da então princesa de Gales são caracterizadas pela presença de flores brancas entre as notas olfativas, de que tanto gostava. A princesa cheirava a jacintos, lírios do vale, notas verdes frescas, delicadas e inebriantes ao mesmo tempo.

Os 4 perfumes da princesa Diana

Eau de Toilette Bluebell da Penhaligon

Um passeio por uma floresta inglesa. Folhas crocantes que parecem ganhar vida a cada passo. E então uma cama macia e perfumada de campainhas. E no ar o orvalho que faz tudo parecer suspenso no tempo. Esta é a atmosfera onírica que você respira quando borrifa Bluebell da Penhaligon, um dos perfumes favoritos de Lady Diana.

Criada em 1978 por Michael Pickthall, é uma fragrância feminina floral verde, cujas notas são caracterizadas por um acorde cítrico, enquanto nas notas de coração encontramos jacinto azul, lírio do vale, jasmim e rosa, e finalmente nas notas de fundo cravo e canela.

Após anos de grande sucesso, Bluebell recentemente saiu de produção para o desgosto de muitos fãs. No entanto, a Vogue recomendou quatro fragrâncias com notas olfativas semelhantes, com um coração de jacinto intenso, para experimentar agora: Penhaligon’s La venganza de Lady Blanche, Selva sintética Frederic Malle, Chanel Chance Eau Tendre e Serge Lutens Bas de Soie.

24 Faubourg Eau de Parfum de Hermes

Criada em 1995 por Maurice Roucel, é uma fragrância floral cítrica. Encontramos jacinto, bergamota, pêssego e laranja nas notas de topo, flor de laranjeira no coração, junto com flor de sabugueiro, gardênia, jasmim e íris, e âmbar, sândalo, patchouli e baunilha na base. O resultado é uma explosão de flores brancas radiantes e intensas com um rastro quente e envolvente.

Diorissimo de Christian Dior

Um dos perfumes mais clássicos amados pela princesa Diana foi lançado em 1956 por Edmond Roudnitska. Considerada a fragrância que mais incorpora sofisticação segundo a Maison, Diorissimo de Dior é uma composição de flores brancas e notas verdes, onde encontramos folhas verdes e bergamota, néctar de jasmim egípcio, lilás, lírio do vale junto com alecrim e, por fim, sândalo e civeta.

Lanvin Arpege

A fragrância mais histórica de Lady Di foi criada em 1927 por Paul Vacher e André Fraysse para Jeanne Lanvin, que queria dá-la à sua filha Marguerite. No frasco preto estilo art déco estão os dois em um momento lúdico juntos. É um perfume floral, no qual encontramos flores brancas, muito queridas por Diana, junto com notas amadeiradas quentes. Estes incluem lírio do vale e bergamota, jasmim, íris, rosa e orris, bem como sândalo, âmbar, almíscar, baunilha e patchouli.