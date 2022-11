7 SINAIS CLAROS de que a sua relação vai fracassar

Quando você começa um namoro, sem dúvidas, a última coisa que se passa na sua cabeça é o término. Contudo, é possível observar diversas atitudes que demonstram que a relação vai durar, e outras que mostram com clareza que o fim é questão de tempo.

De acordo com a psicóloga Dra. Kathy McCoy, pessoas que a procuram com crises em relacionamentos ou após términos relatam sempre os mesmos padrões de atitudes que desencadeiam o término, como incompatibilidade na hora do sexo, projeções irreais sobre o companheiro, falta de companheirismo, entre outras. Veja a seguir sinais claros indicados pela especialista que mostram que a sua relação vai fracassar.

Expectativas irreais sobre o outro

Uma das atitudes que fazem o namoro chegar ao fim é a expectativa criada sobre o seu companheiro, que às vezes não supre o que você pensou sobre ele. A especialista diz que uma das suas pacientes reclamou sobre o companheiro dizendo: “meu noivo deveria me fazer sentir como uma princesa”. Já o parceiro reclamava que a mulher era muito exigente.

LEIA TAMBÉM: Relacionamento: 4 tipos de relações tóxicas; descubra se a sua faz parte

“Aqueles que teimosamente se apegam às noções de alcançar a perfeição nos relacionamentos, de nunca brigar ou nunca se decepcionar de forma alguma, estão perdendo oportunidades de encontrar a felicidade em um relacionamento imperfeito, mas amoroso”, explica Kathy.

Tudo do seu jeito

Uma outra atitude que esfria uma relação é uma das partes sempre querer fazer tudo do seu jeito, sem considerar a opinião do outro.

Falta de conflito

Você não leu errado, a falta de discussão ou conflitos pode ser um sinal de desconexão no relacionamento ou mostrar que alguém não se importa tanto, deixando acumular sentimentos e falas, deixando a relação insensível e fria.

Outras diferenças presentes na relação que causam o fim são: desejo sexuais diferentes, dependência emocional, o próprio medo da separação e a falta de demonstração de afeto.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: É possível amar alguém que você não gosta? Psicóloga responde