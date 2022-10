O uso de emojis no aplicativo de mensagens WhatsApp é uma febre entre os usuários da plataforma.

Contudo, alguns emojis contam com um significado mais amplo, como é o caso do ‘rosto piscando e com língua para fora’.

WhatsApp: O verdadeiro significado do emoji ‘rosto piscando e com língua para fora’ no app

O emoji é conhecido oficialmente como ‘rosto piscando e com língua para fora’, como informado pela página Emojipedia.

Muitas vezes transmite uma sensação de diversão, excitação, maluquice, bufonaria ou piada.

Crédito (Reprodução)

O verdadeiro significado do emoji de olhos fechados com lágrima no app de mensagens

Outro emoji no app de mensagens WhatsApp também conta com significado diferente do esperando: se trata do emoji de 0olhos fechados com lágrima’.

Esse é um grande exemplo de uso errado de emojis. Muita gente usa este emoji para representar um sintoma de gripe ou resfriado, ou mesmo como um sinal de choro.

A expressão possui o nome oficial de “Rosto com sono”. O desenho aparece em mangás e animes para representar um personagem que está dormindo. Confira:

Crédito (Reprodução)

Com informações do blog do app