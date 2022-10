Relacionamento bom ou cilada? 3 sinais que revelam se está na relação correta ou não

É muito comum se questionar sobre estar ou não em um relacionamento saudável. Muito se ouve sobre relações tóxica e abusivas, se caracterizando como sinais de alerta ou “red flags”, capazes de causar grandes danos à vítima.

Contudo, é possível identificar quando se trata de um relacionamento bom ou uma cilada. É importante estar atento a sinais específicos que indiquem a importância sobre você e respeito – ou a falta deles.

Do mesmo modo em que sinais negativos são perceptivos, os positivos também são possíveis de identificar. Caso sua relação apresente pontos saudáveis, isso indica que está seguindo pelo caminho correto ao lado do parceiro.

Adaptado do portal Nueva Mujer, confira três sinais para saber se está ou não em um relacionamento certo.

1 – Seus medos e sensação de insegurança ainda permanecem o mesmo ou diminuíram?

Ao duvidar de seu parceiro constantemente e temer tomar qualquer atitude dentro do compromisso, preste atenção nas raízes de tal sentimento. Em relação aos laços antigos, você se sente mais seguro com o atual? Suas inseguranças diminuíram? Se a resposta for “sim”, este é um sinal verde.

Não há nada melhor do que sentir-se seguro na presença da pessoa amada. Pior é sentir temor ao lado dela.

2 – Você sente que suas necessidades são preenchidas na mesma medida em que ocorre com o parceiro?

Nestes casos, um bom sinal é quando um parceiro não mede esforços para te ver feliz, além de não apresentar problema em ceder algumas de suas vontades quando a tratativa é recíproca.

O melhor tipo de relacionamento é quando ambos trabalham para fazer o outro se sentir feliz. Quando a paquera se revela egoísta e coloca apenas suas vontades em pauta, cuidado com a cilada.

3 – Sente que não foi moldado contra sua própria vontade?

Se você mudou sua forma de falar, vestir-se e portar-se na frente de outras pessoas, isso foi uma escolha sua ou sentiu-se pressionado pelo parceiro? Analise sinais como estes, pois certamente fazem parte de pessoas controladoras e manipuladoras.

Se houve uma mudança drástica em sua personalidade contra sua própria vontade, está na hora de se livrar desta prisão. Alguém que te ama de verdade jamais exigirá mudanças em características que o torna único.