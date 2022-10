Nunca use esses perfumes em encontros românticos Imagem: Pexels

É preciso admitir que algumas fragrâncias exageram no sentido aroma. Afinal, não é porquê um perfume cheira bem e à distância que ele vai agradar todas as pessoas. Muito pelo contrário, se o perfume for o famoso ‘bombástico’, talvez o encontro não dure muito tempo, já que o aroma pode se tornar enjoativo.

Para não correr esse risco, veja a seguir perfumes masculinos e femininos para você evitar em encontros.

Gabriela Sabatini (feminino)

As notas de topo são Aldeídos, Notas Frutadas, Bergamota, Mandarina e Limão. As notas de coração são Jasmim, Madressilva, Flor de Laranjeira, Heliotrópio, Lírio-do-Vale e Rosa e as notas de fundo são Baunilha, Âmbar, Fava Tonka, Sândalo, Almíscar, Musgo de Carvalho e Patchouli ou Oriza.

Lapidus Pour Homme - Ted Lapidus (masculino)

As notas de topo são Abacaxi, Lavanda, Artemísia, Bagas de Zimbro ou Junípero, Limão, Manjericão e Bergamota. As notas de coração são Mel, Incenso, Árvore de Pinheiro, Rosa, Pau-Rosa, Jasmim, Alcarávia, Raíz de Orris ou Lírio Florentino, Lírio-do-Vale e Petitgrain e as notas de fundo são Tabaco, Patchouli ou Oriza, Musgo de Carvalho, Almíscar, Âmbar, Sândalo, Fava Tonka e Cedro.

Tabu - Dana (feminino)

As notas de topo são Especiarias, Laranja, Coentro, Néroli e Bergamota. As notas de coração são Cravo-da-Índia, Ylang Ylang, Rosa, Jasmim e Narciso e as notas de fundo são Âmbar, Civeta, Benjoim, Sândalo, Patchouli ou Oriza, Almíscar, Musgo de Carvalho, Vetiver e Cedro.

Antaeus Chanel (masculino)

As notas de topo são Mirra, Sálvia Esclaréia, Coentro, Bergamota, Lima e Limão de Amalfi. As notas de coração são Rosa, Tomilho, Manjericão e Jasmim e as notas de fundo são Castóreo, Musgo de Carvalho, Patchouli ou Oriza e Ládano francês.

