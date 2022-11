Maquiagem: conheça os segredos por trás da maquiagem deslumbrante de Taylor Swift em Bejeweled

Taylor Swift acaba de se tornar a primeira artista da história a ocupar todo o top 10 da Hot 100 da Billboard. No Spotify e no Amazon Music, seu novo projeto se tornou o mais ouvido em um único dia.

É certo que Taylor sempre que promete, entrega. E, além de tudo, arrasa na maquiagem e nos seus looks. O videoclipe de “Bejeweled” – que saiu na última quarta-feira – mostra Taylor Swift assumindo o papel de Cinderela em uma reviravolta Swiftiana (e muito brilhante) no clássico conto de fadas. Há irmãs adotivas (irmãs Haim), uma madrasta premiada com o Oscar (Laura Dern) e um produtor que virou príncipe (Jack Antonoff). E, além de se transformar na rainha do conto, a maquiadora Pat McGrath serviu o banquete visual de beleza cravejada do vídeo e conversou com a Vogue sobre a produção.

“O processo foi muito parecido com a preparação para um desfile de alta costura”, diz McGrath, que acompanhou as passarelas de alta costura, junto com showgirls de história e filme, para sonhar com a maquiagem do vídeo. McGrath e sua equipe trabalharam com Swift para experimentar todos os tons de cristal, sombra, delineador líquido, cílios e formas. “Taylor é obcecada por maquiagem”, diz McGrath, que usou a riqueza das ofertas da Pat McGrath Labs em seu kit. “O conhecimento dela é incrível”.

No vídeo, Swifterella (ou House Wench Taylor, como os créditos a chamam) pega o elevador do porão até a cobertura; seu rosto nu e a coroa de tranças são trocados por um olho de gato cheio de joias e colorido, cortesia de McGrath. Para combinar melhor com as pedras preciosas que flutuam no ar e enfeitar os bodys e botas! Em seguida, vem uma touca inspirada nos anos 20, lábio vermelho de marca registrada, lágrimas de safira e Dita Von Teese.

Finalmente, no 13º andar, Swift se transforma totalmente, cercada por um grupo de showgirls, cada uma em seu próprio momento de olho de McGrath. A rainha Pat observa de seu trono – lábios vermelhos pintados em LiquiLust Legendary Wear Matte Lipstick em Elson 4 – satisfeita com o show.

“A beleza Bejeweled tem tudo a ver com exagero, elegância e extravagância”, diz McGrath, que se baseou nas sombras da Mothership X: Moonlit Seduction Palette e da Mothership IV: Decadence Palette, bem como nos suntuosos delineadores de ônix de sua linha, para criar a montagem de adornos para os olhos.

McGrath observa que ela já viu fãs e seguidores tentando a estética e compartilhando nas mídias sociais. “Todos os looks de Taylor são perfeitos”, diz ela. “Foi realmente sobre uma celebração. Uma celebração em todas as coisas Taylor, mas também uma celebração na beleza, de ser ousado, se divertir, ser enfeitado, brilhar e brilhar. Foi realmente uma explosão de toda a alegria”.

Quanto a dar uma volta atrás da câmera, sob o olhar de direção de Swift? “Taylor administrou tudo com pura graça e ela foi gentil, atenciosa e uma alegria de trabalhar – realmente uma força criativa”, diz McGrath. “Quero dizer, é outra coisa para assistir. Ela é uma lenda”.