Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 31 de outubro a 4 de novembro de 2022

Confira tudo o que pode rolar de 31 de outubro a 4 de novembro de 2022:

Áries

Energia de sobra, mas um pouco de solidão. O risco de brigas e afastamentos aumenta. Cobranças para que os outros demonstrem os sentimentos.

Evite brigas por dinheiro e não se deixe levar pelos caprichos dos outros. É preciso colocar suas necessidades em primeiro lugar. Pague dividas. Documentos.

Escolhas e hora de despertar a consciência para superar o passado. Pense usando sua maturidade, pois se você for ingênuo isso vai te custar caro.

Touro

Você se sentirá mais atraído do que nunca por seu parceiro e pode encontrar uma nova pessoa que mexe com o seu coração. Viagens ao passado e compreensão de emoções.

Semana de progresso e enorme esforço. Você vai ganhar dinheiro e experiência. Determinação para perseguir seus sonhos.

Melhor se organizar e ter coragem de mostrar suas qualidades, Um avanço para o futuro e inimigos que se afastam. Mudanças de hábitos da saúde.

Gêmeos

A semana começa com entusiasmo e a estagnação fica no passado. As propostas de amor podem chegar e a paixão é correspondida.

Momento de novas descobertas e talentos no trabalho. Uma melhora financeira. Exemplos fazem a toda à diferença. Maior estabilidade emocional.

Uma viagem é planejada e tudo sai vem, apenas saiba que nem tudo acontece no ritmo desejado. Diversão compartilhada.

Câncer

Emoções desequilibradas. Evite acessos de raiva e personalidade descontrolada, pois isso será muito prejudicial. Cautela com infidelidades.

O trabalho pode ser mais produtivo e haverá situações específicas em que você dependerá dos outros, por isso trabalhe em equipe.

É hora de ouvir os instintos e intuições. Alguém está procurando por você. Casais podem lidar com problemas envolvendo terceiros ou o passado.

Leão

Semana que é marcada por uma finalização. Ex-parceiros, familiares distantes, amigos que retornam.

Pagamentos de contas e dividas. Se você competir, você pode se tornar o número um. Observe aquilo que pode ficar mais difícil apenas por inseguranças.

Na sedução siga suas próprias regras e aposte mais na sorte. Mantenha a mente aberta e busque o equilíbrio entre desejo, amor e realidade.

Virgem

Em harmonia com aqueles que são mais íntimos, mas alguém pode decidir se afastar. É hora de encarar algumas dinâmicas de relações com muito bom senso.

Ignore a ansiedade de outras pessoas e não se deixe afetar. Respeite seu ritmo e o que o trabalho em si exige. A correria faz você perder qualidade.

Evite discussões ou momentos em que desconta seu descontentamento nos outros. Limites são postos e estratégias mudam.

Libra

Se doar por completo não é uma boa ideia em termos de amor e esta semana você pode entender a importância disso por meio de uma experiência forte.

Amizades ficam mais fortes. Seja livre e não se deixe influenciar pelos outros nas escolhas. A claridade chegará e será hora de seguir em frente com fé.

Faça negócios produtivos e gaste seu tempo com planejamento para não ficar exausto. Pessoas que o atraem muito desenvolvem assuntos. Evite ter problemas com ciúmes.

Escorpião

Muito prazer, flerte e comunicações com pessoas interessantes. Sua personalidade forte pode ficar ainda mais determinada.

Evite dar conselhos a quem não pede. Seja consciente nos negócios. Supere provocações e evite brigas. Libertação de uma carga.

Hora de ter cuidado com quem não tem boas intenções e se mostra falso. Você pode saber de uma separação.

Sagitário

Tempestade de emoções e fortes desejos. Mudanças bruscas podem trazer confusões e desentendimentos. Se apoie em amigos ou familiares que realmente o amam.

Seja educado e gentil mesmo com quem não merece tanto assim, pois um confronto ou intriga será evitado a seu favor.

Termine suas responsabilidades primeiro e deixe que o que é mais pesado vá embora. Chegou o momento de sair de uma situação negativa e finalização de uma rivalidade ou mal-estar.

Capricórnio

A retomada da paz interior e do amor que pode ter um efeito especial em sua vida. Problemas começam a ser superados de verdade.

O passado pode retornar de alguma forma. Romances e fertilidade em alta. Notícias de gravidez. Propostas. Maturidade.

Reuniões interessantes e fechamento de acordos. Oportunidades e dinheiro que chega na hora certa, por lucros ou prêmios.

Aquário

Evite discussões; mesmo se estiver certo, lembre-se que algumas tensões não valem a pena. Algo que entrega insatisfação.

Momento de reconciliação. Dar o primeiro passo será essencial porque colocará em movimento um bom plano.

Assim que você abaixar suas armas, o ambiente vai melhorar, seja onde for. Não se deixe manipular. Descoberta de novas habilidades.

Peixes

Chance de ter problemas se sentir sobrecarregado, pois pode descontar em outras pessoas. O afeto circula e devolve a vontade de tentar de novo.

Você terá que lutar por seus objetivos a cada passo. Mesmo cansado, a boa sorte está a seu favor. Uma proposta importante chegará.

Descoberta de gravidez. Reencontros e sensibilidade. A Intuição está em alta. Procura estabelecer laços saudáveis que entreguem segurança.

