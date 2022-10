Dia do Saci Halloween? Descubra o motivo da data de hoje também ser lembrada como o dia desta figura folclórica

Você é do time Halloween ou Dia do Saci? 31 de outubro é utilizado para celebrar ambas as datas. O Halloween ou Dia das Bruxas é uma cultura muito antiga. Segundo o site ‘Toda Matéria’, o nome é uma expressão para a abreviação ‘All Hallows’ Eve’, que junta as palavras hallow (santo) e eve (véspera), pois a data é anterior à celebração do Dia de Todos os Santos.

A celebração do Dia das Bruxas tem muta força nos Estados Unidos, o que é possível de ser visto em filmes e séries, com as clássicas festas ou as cenas das crianças pedindo doces pelo bairro com a famosa frase “gostosuras ou travessuras?” A festa também é muito forte no Canadá e no Reino Unido. No Brasil, o costume maior fica por parte das festas, onde diversas casas noturnas promovem eventos de Halloween com fantasias.

Contudo, na mesma data é celebrado o Dia do Saci. Ele foi criado em 2003, com o intuito de resgatar os valores nacionais e mostrar a cultura do país, como o folclore brasileiro. O Saci-pererê foi escolhido para representar a data pois é um dos nomes mais emblemáticos do folclore e suas histórias possuem influências indígenas e africanas.

A data foi criada através da Lei Federal n.º 2.762 proposta, pelo Deputado Aldo Rebelo. Contudo, a data não fez tanto sucesso logo quando foi pensada. Depois a Comissão de Educação e Cultura elaborou o Projeto de Lei Federal n.º 2.479, que institui o 31 de outubro como sendo o Dia do Saci. A data já havia sido oficializada em São Paulo em 2004 pela Lei Estadual n.º 11.669.

O que diz o Projeto de Lei:

“Art. 1º - Fica instituído o dia 31 de outubro como o “Dia do Saci”, destinado a eventos culturais, folclóricos e esportivos que valorizem a cultura e as tradições brasileiras.