Cientistas criam suéter que torna as pessoas invisíveis para a Inteligência Artificial

Um dos receios da maioria das pessoas com a tecnologia é a falta de privacidade e a capacidade dos algoritmos de identificar seus acessos e costumes.

Em alguns países do mundo, a tecnologia é inclusive usada para ‘espionar’ as pessoas nas ruas. Milhares de Câmeras com apoio de Inteligência Artificial (IA) são capazes de identificar e monitorar os cidadãos sem que eles tenham a mínima ideia.

Pensando nisso, cientistas da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, criaram um suéter capaz de tornar uma pessoa invisível para a IA, ou seja, criaram uma roupa com um padrão que engana a intenção da Inteligência de reconhecer a imagem.

COMO FUNCIONA?

Para entender essa tecnologia, é necessário compreender que a IA é uma tentativa de recriar a capacidade mental humana em computadores usando programas de ‘machine learning’ e ‘deep learning’, com algoritmos e dados de identificação.

O reconhecimento pelos robôs é feito com a utilização de algoritmos e dados de identificação, ou detectores . Quando uma pessoa é identificada , um padrão é renderizado com distorções aleatórias de perspectiva, brilho e contraste, mas a roupa com forro em microfleece utiliza padrões que não podem ser identificados pelo programa de IA usado como teste, neste caso o YOLOv2.

Essa ‘capa da invisibilidade’, como explicam os pesquisadores, se baseia na utilização de dados e padrões que interferem na análise de objetividade dos robôs detectores.

Infelizmente, o suéter da invisibilidade ainda é apenas um tente feito por cientistas e ainda está em desenvolvimento, e trata-se mais de entender uma tecnologia do que criar uma fábrica de roupas contra a Inteligência Artificial, então ninguém sabe se um dia essa tecnologia estará à disposição dos consumidores nas principais lojas de departamentos do país. (Com Fayer Wayer)