As menores raças de cães do mundo Imagem: Pexels

Algumas pessoas preferem cães robustos, que sejam verdadeiros guarda-costas e que protejam os donos e membros da família. Outras pessoas gostam de cães menores, mais fofinhos e delicados. E se você é do segundo tipo, seja por preferência ou por ter uma casa ou apartamento pequeno, veja a seguir quais são as raças de cães consideradas as menores do mundo.

Jack Russell terrier

Entre as menores raças, essa é a maior. O Jack Russell terrier tem entre 27 e 35 centímetros e chegam em até sete quilos. Foram criados como cães de caça no Reino Unido e vivem até os 14 anos.

Pug

O pug é um cão muito característico, pois possui olhos arregalados, nariz achatado e pernas curtas. Medem de 25 a 35 centímetros e chegam em até dez quilos.

Spaniel continental

Chamada de Spaniel continental ou Papillon, possui características elegantes, como seu pelo. É proveniente da França e Bélgica e possuem longas orelhas e muitos pelos. São brincalhões, inteligentes e sociáveis e estão sempre alerta. Costumam latir muito.

Poodle Toy

São cães muito populares em todo o mundo, principalmente em virtude do seu pelo, que esbanja elegância. Podem chegar em até 28 centímetros.

Shih Tzu

Uma raça cada vez mais querida entre os brasileiros, possui pelos longos e lisos. Entre suas principais características estão a inteligência e o carinho. É uma raça que não gosta de ficar sozinha. Pesam em torno de oito quilos e chegam em 27 centímetros.

Dachshund

Também chamado de salsicha é uma das menores raças caninas. Medem de 17 a 25 centímetros.

Pinscher

Com uma personalidade própria, essa é sem dúvidas uma das raças mais pequenas que se encontra. Além disso, são muito populares. Possuem apenas 12 centímetros.

