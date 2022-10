Conselho especial para cada signo iniciar a semana de 31 de outubro a 5 de novembro de 2022

Mais uma semana está começando e é preciso finalizar esta fase da melhor forma.

Confira alguns conselhos que podem ajudar:

Áries

Não deixe a tristeza invadir seu coração e supere o que machucou e encontrando a força de vontade para enfrentar o que quer que apareça no seu caminho.

Touro

O amor vem até você para curar velhas feridas. Entenda o que você passou por aquele caminho e aprenda a não cometer os mesmos erros.

Gêmeos

Pouco a pouco você conseguiu sair das dificuldades e deve continuar tomando as decisões certas e entendendo que o que você faz no presente ajudará no seu futuro.

Câncer

Você não está no seu melhor momento sentimental, então evite planejar ou tomar decisões. Tire algum tempo para refletir e tente novamente.

Leão

Se você se sente angustiado deve manter a alma, com desespero você não consegue nada. Reflita e busque soluções.

Virgem

Você tem força de vontade e determinação para seguir o caminho. Não desista por influencia dos outros e siga sua intuição para que tudo saia como você espera.

Libra

Vire a página e se dê a oportunidade de receber amor verdadeiro. Respeite, ame e tenha coragem para superar inseguranças .

Escorpião

As oportunidades para avançar são apresentadas a você ao longo do caminho, não as deixe passar porque elas farão você brilhar e ajudar os outros.

Sagitário

Deixe o passado de lado e foque no presente. Você merece ser valorizado e transmutar os pensamentos negativos.

Capricórnio

Você é energia positiva, amor, generosidade e bondade. Acredite nisso e atraia quem realmente o merece.

Aquário

Você está lutando para seguir em frente, apesar de todos os obstáculos que surgem em seu caminho. Não se deixe derrotar.

Peixes

Não permita que o desânimo e o medo invadam seu coração. Seja firme e decisivo em suas decisões.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!