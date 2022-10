4 perfumes doces e MUITO ELOGIADOS

Os perfumes doces são os queridinhos de muitas mulheres. Esse tipo de aroma é o que mais rende elogios, e caso você é do tipo de pessoa que chama a atenção por onde passa, as fragrâncias a seguir são as mais indicadas para a sua personalidade.

Angélique - In The Box

A fragrância é um contratipo inspirado em Angel Muse, de Mugler. De acordo com Juliara Ferreira, especialista em perfumes, é uma fragrância “de poucas borrifadas”, com alta fixação e projeção.

Possui um aroma adocicado com notas de toranja e pimenta rosa na saída. No corpo, creme de avelã chantilly e rosa e no fundo vetiver e patchouli. Por ter a nota de patchouli em destaque, a fragrância é indicada para quem gosta deste tipo de acorde.

Una Blush - Natura

O tipo de perfume que, aonde você passar, vai ter gente perguntando o nome. Possui o aroma de flor de laranjeira em destaque, com o fundo ambarado e alta performance.

As notas de topo são Gengibre, Cítricos e Bergamota. As notas de coração são Flor de Laranjeira, Breu-Branco e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Baunilha, Âmbar e Sândalo.

Miss Florale - Eudora

Um perfume bem adocicado e cremoso. Sua saída lembra 212 VIP Rosé, porém bem mais doce.

As notas de topo são Nectarina, Mandarina, Bergamota e Maçã Granny Smith. As notas de coração são Jasmim, Peônia e Pimenta Rosa e as notas de fundo são Fava Tonka, Pralinê, Benjoim, Almíscar, Patchouli ou Oriza, Sândalo e Cedro.

Essencial Supreme - Natura

Esse perfume nacional traz um aroma atalcado e cremoso. É ideal para ser utilizado à noite, por também possui acordes amadeirados.

As notas de topo são Ameixa, Pimenta Rosa, Bergamota e Toranja. As notas de coração são Violeta, Ylang Ylang, Jasmim Sambac, Íris e Rosa Damascena e as notas de fundo são Baunilha, Ishpink, Patchouli ou Oriza, Almíscar, Mirra, Sândalo, Cenoura, Cedro e Ambreta.