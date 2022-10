Você consegue achar as aranhas nessa festa de Halloween?

Você consegue encontrar as aranhas? (Foto: Slingo)

O Dia das Bruxas está chegando, então que tal um desafio visual temático? Nesta ilusão de ótica a missão é encontrar um trio de aranhas escondido em um dos elementos da ilustração.

Será que você consegue identificá-las?

Veja a imagem novamente:

Você consegue encontrar as aranhas? (Foto: Slingo)

O desafio foi divulgado pelo portal The Sun US, mas criado originalmente pelo portal Slingo, que divulga diversos testes do mesmo tipo.

Achou complicado? Uma dica é buscar em cantos escondidos na festa - como aconteceria normalmente em uma festa de Halloween em casa.

E agora, você conseguiu achar?

Confira a resposta:

Você consegue encontrar as aranhas? (Resolução) (Foto: Slingo)

Achou o desafio complicado? Confira outros publicados pelo Metro World News recentemente:

Você consegue encontrar um número camuflado nesta ilusão de ótica?

Você consegue encontrar as aranhas? (Resolução) (Foto: Slingo)

Disposição da textura na imagem faz alusão a um número em específico. Verifique qual número está escondido!

Tem um pirulito escondido nesta ilusão de ótica, você consegue achá-lo?

Onde está o pirulito? (Foto: Dudolf)

Doce está disfarçado entre dezenas de sorvetes. Confira onde ele está!

Folha ou sapo? Tem um anfíbio escondido entre as plantas nesta ilusão de ótica

Onde está o sapo? (Foto: Dudolf)

Sapinho está bem disfarçado entre as centenas de folhas desta ilustração. Veja onde ele está!

Todos os cogumelos desta ilusão de ótica têm um par, exceto um; você sabe qual?

Você consegue encontrar o cogumelo que não tem par? (Foto: Dudolf)

Fungos estão retratados aos pares, apesar de não estarem lado a lado. Encontre o cogumelo solitário!

Quantas garrafas vazias você consegue encontrar nesta ilusão de ótica?

Quantas garrafas vazias você vê nesta ilusão de ótica? (Foto: Dudolf)

É preciso ser bem detalhista para conseguir encontrar todas as garrafas. Veja onde elas estão e quantas são!

Você consegue encontrar o par de óculos no meio da bagunça desta ilusão de ótica?

Onde está o par de óculos? (Foto: Mr Gamble)

Acessório está perdido entre diversos objetos. Veja onde ele está!

Tem um pinguim escondido entre os tucanos; encontre-o!

Onde está o pinguim nesta ilusão de ótica? (Foto: Dudolf)

Ave aquática está bem disfarçada nesta ilusão de ótica. Veja onde ela realmente está!

Somente uma visão de predador encontra rápido o gato desta ilusão de ótica

Você consegue achar o gato escondido? (Foto: The Sun US)

Animal doméstico está escondido entre os objetos desta sala. Ache-o!