Top 4: perfumes masculinos nacionais PERFEITOS para o trabalho

O ambiente de trabalho também é um lugar para você se sentir confortável. E para isso, é preciso respeitar o espaço dos parceiros, logo, um perfume muito chamativo não seria tão adequado para esses locais. Por isso, o influenciador digital especializado em perfumes, Luís Jordão, indica 5 fragrâncias masculinos nacionais ideais para o trabalho. Confira.

4º Natura Homem Essence

Segundo o especialista, esse perfume representa o executivo que trabalha de terno e gravata, mas que também pega metrô para chegar ao seu local de trabalho. A fragrância combina frescor, base amadeirada e credibilidade para a sua postura.

As notas de topo são Gengibre, Toranja, Bergamota e Limão. As notas de coração são Cardamomo, Pimenta Preta, Violeta, Canela e Coentro e as notas de fundo são Iso E Super, Âmbar, Cedro, Cashmeran, Madeira Guaiac e Patchouli ou Oriza.

3º Instinct Ervelest

Seu aroma amadeirado lembra o importado Versace Pour Homme, versátil para diversos tipos de trabalho.

As notas de topo são Tangerina, Limão Italiano, Maçã e Folhas Verdes. As notas de coração são Cedro, Violeta, Notas Oceânicas e Gerânio e as notas de fundo são Notas Amadeiradas, Almíscar e Fava Tonka.

2º Patchouli Passion - Charme Essência

Esse é um perfume de nicho sofisticado, ideal para um tipo de trabalho que requer seriedade, onde a vestimenta e o aroma são as chaves do sucesso. Possui um cheiro de ‘móveis rústicos’.

As notas de topo são Verbena e Bergamota. As notas de coração são Patchouli ou Oriza e Açafrão e as notas de fundo são Cedro, Vetiver e Mirra.

1º Sapientiae Niche - Woodventura

É a fragrância mais versátil da lista, combinando com o dia-a-dia e outras ocasiões. Possui uma abertura mais cítrica e floral, com base amadeirada.

As notas de topo são Abacaxi, Coco e Bergamota. As notas de coração são Sândalo e Cedroe e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Âmbar Cinzento e Patchouli ou Oriza.