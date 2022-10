Telescópio Webb da NASA revela detalhes nunca vistos do início do universo; confira

Em uma importante descoberta, o Telescópio Webb da Agência Espacial Americana (NASA) revelou detalhes nunca vistos do início do universo.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, o James Web foi especialmente projetado para detectar a fraca luz infravermelha de galáxias muito distantes e dar aos astrônomos um vislumbre do universo inicial.

A natureza das galáxias durante este período inicial do nosso universo não é bem conhecida nem compreendida. Mas com a ajuda de lentes gravitacionais por um aglomerado de galáxias em primeiro plano, galáxias de fundo fraco podem ser ampliadas e também aparecer várias vezes em diferentes partes da imagem.

Telescópio Webb da NASA revela detalhes nunca vistos do início do universo

“Descobri esta galáxia MACS0647-JD há 10 anos com o Telescópio Espacial Hubble. Na época, eu nunca havia trabalhado em galáxias com alto desvio para o vermelho, e então encontrei esta que era potencialmente a mais distante no desvio para o vermelho 11, cerca de 97% do caminho de volta ao big bang”.

“Com o Hubble, era apenas este ponto vermelho pálido. Podíamos dizer que era muito pequena, apenas uma pequena galáxia nos primeiros 400 milhões de anos do universo. Agora olhamos com o Webb e conseguimos resolver DOIS objetos! Estamos discutindo ativamente se estas são duas galáxias ou dois aglomerados de estrelas dentro de uma galáxia. Não sabemos, mas essas são as perguntas que o Webb foi projetado para nos ajudar a responder”, detalhou o especialista Dan Coe, da AURA/STScI.

Devido à lente gravitacional do maciço aglomerado de galáxias MACS0647, o arquivo é formado em três imagens: JD1, JD2 e JD3.

Ainda de acordo com as informações, novos estudos serão realizados no futuro. Os dados ainda estão em andamento e não passaram pelo processo de revisão. Confira:

