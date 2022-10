Hoje é o Dia Mundial do AVC; fique atento aos sinais da doença

Neste sábado (29) é celebrado o Dia Mundial do AVC (Acidente Vascular Cerebral). A data alerta para a necessidade de identificação rápida dos sinais da doença e sua prevenção.

O problema já matou neste ano, de 1º de janeiro até 13 de outubro, 87.518 brasileiros, de acordo com dados do portal de Transparência do Registro Civil, mantido pela ARPEN Brasil (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais). O número equivale a 12 óbitos por hora ou 307 vítimas fatais por dia e faz do AVC a principal causa de morte no País.

Existem dois tipos de AVC: o isquêmico, que ocorre quando falta sangue em alguma área do cérebro e que corresponde entre 80% e 85% dos casos; e o hemorrágico, quando um vaso (do tipo artéria, raramente uma veia) rompe.

A cada minuto em que o AVC isquêmico não é tratado, o paciente perde 1,9 milhão de neurônios. Assim, o socorro rápido é precioso e evita comprometimento grave que pode deixar sequelas permanentes, como redução de movimentos, perda de memória e prejuízo à fala, além de diminuir drasticamente o risco de morte.

Quem é acometido pelo AVC

Embora o AVC seja uma condição mais comum em adultos mais velhos, a incidência em jovens e pessoas de meia idade tem crescido nas últimas décadas. Aproximadamente um quarto dos AVCs acontecem em pessoas com menos de 65 anos.

“Atualmente, há mais casos de obesidade, diabetes e hipertensão na camada jovem, e essas doenças estão diretamente relacionadas ao AVC. Há ainda fatores como má alimentação e sedentarismo, que aumentam o risco”, destaca a neurologista Sheila Cristina Ouriques Martins, presidente da ONG Rede Brasil AVC.

Tabagismo, uso excessivo de álcool e colesterol elevado são pontos que podem somar à origem do AVC.

A doença também pode afetar, de forma mais rara, crianças e adolescentes, estando entre as dez principais causas de mortalidade na infância. No caso de bebês, o AVC pode acontecer após o enfrentamento de uma complicação no parto.

Como identificar

Nos adultos, os principais sinais de um AVC são perda de força súbita e/ou dormência súbita de um braço e/ou perna e/ou face, especialmente em metade do corpo; dificuldade de falar ou entender a fala; tontura; alterações visuais súbitas em um olho, nos dois olhos ou na metade de cada olho; e dor de cabeça súbita e intensa, diferente do habitual.

“Ao suspeitar que uma pessoa esteja tendo um AVC, peça para ela sorria e veja se um lado do rosto não mexe. Verifique também se a pessoa consegue elevar os dois braços como se fosse abraçar, ou se um membro não se move e se apresenta fala enrolada. Identificando alguma ou mais de uma dessas situações, ligue imediatamente para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), no 192″, alerta a especialista.