Esse exercício te ajuda a queimar gordura mesmo sentado

Realizar exercícios com foco na perda de peso requer muita disciplina e, após certo tempo, muitos indivíduos acabam desistindo da prática. Por isso, uma descoberta de especialistas da Universidade de Houston pode mudar o modo como as atividades físicas são feitas. Os estudiosos mostram que existe um músculo ‘especial’ no corpo humano que contribuiu com a saúde do metabolismo.

Eles dizem que a ativação correta dessa parte do corpo seria mais eficiente do que um exercício físico potente para queimar o açúcar e a gordura e reduzir as chances de doenças como a diabetes tipo 2, ligada ao metabolismo.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é o país mais sedentário da América Latina e fica na 5ª posição global. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informam que quase metade da população do país (47%) é sedentária, com o número de jovens sendo 84%.

Músculo

O músculo ‘especial’ encontrado nos estudos fica atrás da panturrilha, sob o gastrocnêmio. Seu nome é sóleo, que fornece força e estabilidade aos tornozelos, contribuindo com atividades simples, como correr, andar e pular.

LEIA TAMBÉM: Quer repor as energias? Com este suco natural caseiro de 4 ingredientes você pode

“Quando ativado adequadamente, o músculo sóleo pode elevar o metabolismo oxidativo local a níveis elevados por horas, não apenas minutos, e o faz usando uma mistura de combustível diferente”, explicou Marc Hamilton, professor da Universidade de Houston responsável pelo estudo.

Como realizar o exercício?

A ideia principal é flexionar a região com um exercício que ativa o músculo da forma ideal. Para isso, não é preciso correr ou caminhar e o movimento pode ser feito sem se cansar.

Para realizar o movimento, você precisa ficar sentado e com os pés apoiados no chão e os músculos relaxados. Em seguida, levante o calcanhar o máximo que conseguir e permaneça com a ponta do pé no chão. Repita algumas vezes.

“O soleus flex parece simples por fora, mas o que vemos a olho nu não é toda a história. É um movimento muito específico que neste momento exige tecnologia e expertise para otimizar os benefícios à saúde”, disse o acadêmico.

Veja a seguir a demonstração de uma das formas de realizar o exercício: