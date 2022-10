7 perfumes masculinos sombrios e misteriosos

Vale tudo para entrar no clima de Halloween, inclusive utilizar perfumes que combinam com a data, que há cada ano ganha mais força no Brasil. E se você é do tipo de pessoa que gosta do dia das bruxas e vai participar de alguma festa temática, que tal utilizar um perfume que combine com a sua fantasia? Veja a seguir uma lista especial de Halloween criada pelo youtuber Junior Barreiros com 7 perfumes importados masculinos sombrios e misteriosos.

Dark Rebel Rider - John Varvatos

As notas de topo são Aldeídos, Laranja Amarga, Açafrão, Manjerona e Hissopo. As notas de coração são Resina, Olíbano, Raíz de Orris ou Lírio Florentino, Bálsamo-de-Tolu, Rockrose | Cistus, Osmanthus e Violeta Negra e as notas de fundo são Couro russo, Cacau, Notas Amadeiradas, Baunilha, Cedro Atlas e Patchouli ou Oriza.

La Yuqawam Homme - Rasasi

As notas de topo são Framboesa, Açafrão e Tomilho. As notas de coração são Olíbano, Jasmim e Artemísia e as notas de fundo são Couro, Camurça, Notas Amadeiradas e Âmbar.

Encre Noire - Lalique

A nota de topo é Cipreste. A nota de coração é Vetiver e as notas de fundo são Madeira de Cashmere e Almíscar.

Black Orchid - Tom Ford

As notas de topo são Trufa, Gardênia, Groselha Preta, Ylang Ylang, Jasmim, Bergamota, Mandarina e Limão de Amalfi. As notas de coração são Orquídea, Especiarias, Gardênia, Notas Frutadas, Ylang Ylang, Jasmim e Lótus e as notas de fundo são Chocolate mexicano, Patchouli ou Oriza, Baunilha, Incenso, Âmbar, Sândalo, Vetiver e Almíscar Branco.

Dark Orchid Amouroud

As notas de topo são Gardênia negra, Mandarina, Cítricos e Bergamota Siciliana. As notas de coração são Orquídea Negra, Ylang Ylang, Lótus e Jasmim e as notas de fundo são Patchouli da Indonésia, Sândalo, Incenso e Baunilha.

Black Soul - Ted Lapidus

Possui notas de Resinas, Bálsamo-de-Tolu, Canela, Hortelã, Cardamomo, Madeira Guaiac, Almíscar, Açafrão, Cedro da China, Néroli, Flor de Limão e Bergamota.

Noir Anthracite - Tom Ford

As notas de topo são Pimenta de Szechuan, Gengibre e Bergamota as notas de coração são Especiarias, Gálbano e Jasmim as notas de fundo são Ébano, Cedro, Vidoeiro, Couro, Sândalo, Patchouli ou Oriza e Madeira de Âmbar