Truque rápido para ignorar um ‘contato indesejado’ no app WhatsApp sem bloquear

O recurso arquivar conversa no app WhatsApp possibilita ocultar uma conversa individual ou em grupo para organizar melhor sua lista de conversas.

Como detalhado pelo blog do app, as conversas arquivadas não são apagadas, e ficam em uma espécie de ‘pasta oculta’

Truque rápido para ignorar um ‘contato indesejado’ no aplicativo WhatsApp sem bloquear

Suas conversas individuais ou em grupo arquivadas permanecerão arquivadas quando você receber uma nova mensagem, possibilitando ignorar um ‘contato indesejado’ (sem bloquear). Confira como:

Arquivar uma conversa individual ou em grupo:

Na aba CONVERSAS, toque e segure a conversa que você deseja arquivar.

Toque emArquivadas no topo da tela.

Arquivar todas as conversas

Na aba CONVERSAS toque em Mais opções > Configurações.

Toque em Conversas > Histórico de conversas > Arquivar todas as conversas.

Visualizar conversas individuais ou em grupo arquivadas

Na aba CONVERSAS, deslize até o topo da tela.

Toque emArquivadas.

O número ao lado da pasta ‘Arquivadas’ indica quantas conversas individuais ou em grupo arquivadas têm mensagens não lidas.

Desarquivar uma conversa individual ou em grupo

Na aba CONVERSAS, deslize até o topo da tela.

Toque em Arquivadas.

Toque e segure a conversa individual ou em grupo que você deseja desarquivar.

Toque em Desarquivar no topo da tela.

Ainda de acordo com as informações, você não receberá notificações para conversas arquivadas, a menos que alguém mencione você ou responda diretamente a uma mensagem sua.

