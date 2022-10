Suco para combater o cansaço? A bebida ideal para repor energias no fim de semana Foto ilustrativa - Freepik - @dashu83

O fim de semana finalmente chegou e nada melhor do que relaxar para acabar com todo o cansaço, não é mesmo? Mas, além desta dica principal, você sabia que existe um suco caseiro que pode te ajudar a repor as energias?

Se você quer aprender como prepará-lo, basta separar seu bloquinho de anotações e uma caneta para registrar a lista de ingredientes que precisará e o modo de preparo desta bebida. Vamos lá conferir?

Suco para garantir mais energia

Lista de ingredientes:

1 laranja (cortada em pequenos pedaços);

½ mamão papaia;

1 fatia de melão (em pedaços e sem semente).

Modo de preparo:

Para começar, corte todos os ingredientes, remova as cascas e semenetes dos que forem necessários;

Então, após lavar, coloque-os no liquidificador com um pouco de água;

Agora, bata todos os itens até que forme uma mistura homogênea;

Caso queira, também pode adicionar gelo em sua bebida;

Então, basta tomar seu suco imediatamente.

É importante que não se esqueça disso!

Se você tem cansaço recorrente ou qualquer outro sinal ou sintoma, é indicado que busque um hospital para que revisem seu quadro de saúde e façam a análise correspondente.

Lembre-se que o conteúdo tem a finalidade informativa, o que significa que não visa oferecer alternativas de medicamentos, diagnósticos, tratamentos ou ocupar o lugar das visitas regulares ao médico. Fique atento e proteja a sua saúde!

