Relacionamento: 4 atividades ‘tiro e queda’ para FORTALECER sua relação com o parceiro

Manter a chama de um relacionamento acesa passa a ser um desafio depois de um tempo. No início de um lance, o sentimento de borboletas no estômago é muito mais presente. Contudo, as coisas podem se estagnar com o passar do tempo, gerando frieza e falta de conexão entre o casal.

Quando o compromisso já tem uma duração de longo tempo, é importante cuidar para que o clima não fique monótono. Existem formas diferentes de reascender a chama da paixão, havendo a necessidade de trabalhar em cima delas.

Extraído do portal Nueva Mujer, trouxemos quatro atividades para tirar seu relacionamento da monotonia e vencer a frieza. Além disso, a cumplicidade e interesse serão ainda mais fortalecidos.

Estas são algumas ideias que vão fortalecer seu relacionamento:

1 – Fuga de aventura

É importante que de vez em quando vocês saiam da rotina. Façam viagens para lugares nunca explorado antes e tentem conhecer novos ambientes juntos.

Esses passeios podem ser dentro da mesma região, mas também os dois podem planejar uma viagem que os faça viver experiências um pouco mais memoráveis.

2 – Mensagens ou cartas

Reforçar o amor e carinho que você sente por seu parceiro através de palavras é muito importante. No dia a dia muitas coisas podem ser tidas como garantidas, então uma carta ou uma pequena mensagem escrita em papel pode causar um impacto positivo.

3 – Cozinhar e outras tarefas

O ato de cozinhar, bem como outras atividades, podem fazer total diferença quando trabalhadas em companhia. Coloque uma música do gosto do casal, sirva algumas taças de vinho/ou bebida de suas preferências e perceba o ambiente mudar para um ar romântico e contagiante.

4 – Explore coisas diferentes no sexo

Esta dica funciona para os casais que possuem a vida sexual ativa. Proponha coisas diferentes ou surpreenda seu parceiro com algo inesperado para poder atiçar a chama. Converse com seu parceiro e explorem seus desejos juntos. Experimente tais atividades e perceba a evolução em seu relacionamento.