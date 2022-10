Perfumes misteriosos para você utilizar no Halloween Imagem: Pexels

Nem todo perfume feminino precisa ser doce, sensual ou elegante. Alguns deles são criados com o intuito de trazer mistério, e para combinar com o halloween, confira a seguir fragrâncias obscuras, darks e misteriosas indicadas pela YouTuber especializada em perfumes, Jussara Soares.

Carolina Herrera by Carolina Herrera

Este é um perfume clássico lançado em 1988. É considerado um floral, com a nota de tuberosa bem evidente.

As notas de topo são Damasco, Flor de Laranjeira, Notas Verdes, Pau-Rosa e Bergamota. Já as notas de coração são Tuberosa Indiana, Jasmim, Jasmim Espanhol, Ylang Ylang, Madressilva, Narciso, Jacinto e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Civeta, Almíscar, Musgo de Carvalho, Âmbar, Sândalo, Vetiver e Cedro.

Poison - Dior

Conhecido como ‘perfume de bruxa’, Poison é uma fragrância também vintage, lançada em 1985. Chama a atenção pelo aroma frutado, principalmente a nota de ameixa.

LEIA TAMBÉM: Utilize perfumes de luxo pagamento pouco

As notas de topo são Ameixa, Frutos Silvestres, Coentro, Anis e Pau-Rosa. As notas de coração são Tuberosa, Incenso, Mel branco, Canela, Opoponax, Cravo, Jasmim, Flor de Laranjeira Africana e Rosa e as notas de fundo são Baunilha, Âmbar, Sândalo, Almíscar, Heliotrópio, Vetiver e Cedro da Virgínia.

LouLou - Cacharel

Outro perfume clássico, também do ano de 1987. É um pouco mais atalcado, mas também possui uma nota de ameixa bem presente. É uma das fragrâncias mais sensuais da lista.

As notas de topo são Ameixa, Canela Chinesa, Íris, Violeta, Anis, Lírio, Jasmim, Mimosa e Cássia. As notas de coração são Ylang Ylang, Heliotrópio, Raíz de Orris ou Lírio Florentino, Flor de Laranjeira e Tiaré do Tahiti e as notas de fundo são Incenso, Baunilha, Benjoim, Sândalo e Almíscar.

Dolce&Gabbana

O perfume homônimo da marca Dolce&Gabbana também é conhecido como Red. Traz notas de Aldeídos, Manjericão, Cítricos, Hera, Mandarina, Frésia e Bergamota no topo, Cravo, Cravo-de-Defunto, Coentro, Flor de Laranjeira, Lírio, Jasmim, Rosa Búlgara e Lírio-do-Vale no coração e Sândalo, Baunilha, Almíscar e Fava Tonka no fundo. Foi lançado em 1992.