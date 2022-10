Ideias de maquiagem para o Halloween, se você esqueceu de providenciar uma fantasia

Mesmo que as festas de Halloween não sejam tão comuns aqui no Brasil, sabemos que uma ou outra acabam aparecendo no final de semana. E, como dia 31 já está aí, caso você ainda não tenha uma fantasia, pode ter opções limitadas para sair, não é mesmo?

Você pode recorrer à clássica fantasia de fantasma de lençol sobre sua cabeça, a famosa tiara de orelhas de gato ou pode ser mais criativa e pegar sua bolsa de maquiagem!

Com pouco mais do que delineador e sombra, você pode fazer algo festivo, divertido e com tema de Halloween. Apesar de não ser uma fantasia completa, já entra no clima da festa.

É aqui que entram os tutoriais do TikTok. De olhos de aranha à desenhos de fantasma, aqui estão as ideias mais fáceis de maquiagem de Halloween:

Ideias com delineador

Básico e eficiente: com o delineador você consegue fazer uma cara de palhaço, de forma bem simples. Já para um visual mais ousado, opte por delineador de aranha ou até olhos de zumbi com veias e sonolentos (usando sombra roxa). As opções são infinitas:

O desenho de aranha, um pouco mais detalhado:

Fantasminha

Pintar fantasmas em seu rosto é uma maneira infalível de parecer que você está participando das festividades. Afinal, o que é mais temático de Halloween do que um fantasma? Com essa make e um look todo preto, está pronta para a festa.

Vampira

Essa é fácil de fazer e ainda dá uma pegada sexy, dependendo do look escolhido. Um esfumado de vermelho com vinho já dá um ar de vampirinha e é muito fácil de fazer.

Palhaça sexy

Usando lantejoulas (que pode ser a única coisa que você precisa comprar), esse visual de palhaço fica incrivelmente discreto. Não há necessidade de pintar o rosto de branco ou usar uma peruca, com esse visual de maquiagem, ser um palhaço pode realmente parecer chique.