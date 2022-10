Desafio visual de rapidez: há uma cobra escondida na paisagem e você tem 10 segundos para achá-la

Preparado para mais um desafio visual que envolve além de um bom olhar, agilidade para poder solucioná-lo? Se você busca uma ótima oportunidade para poder se divertir, então esta é a hora.

Analisando a imagem completa que verá abaixo, a sua tarefa será tentar localizar em apenas 10 segundos uma cobra. Será que consegue antes do tempo esgotar? Prepare o seu cronômetro e veja o desafio do dia que deixamos a continuação.

Desafio visual de rapidez: há uma cobra escondida na paisagem e você tem 15 segundos para achá-la Reprodução - Genial Guru

E então, foi fácil achar a cobra?

Caso tenha encontrado a serpente com apenas uma análise, basta seguir para o final que lá estará a solução do desafio que trouxemos hoje. MAAAAAAAAAAAAAAS… se você achou um pouco complicado e precisa de um tempinho extra, fique tranquilo, pois terá mais uma chance e com uma mãozinha.

Percepção ativa: Você é capaz de encontrar ‘chuva’ e ‘vento’ no caça-palavras em 20 segundos?

👀👀👀 Como dito em outras ocasiões, nem tudo que parece é, por isso preste bem atenção, pois está realmente camuflada.

Você pode se interessar por estes testes e desafios:

Desafio visual de rapidez: há uma cobra escondida na paisagem e você tem 15 segundos para achá-la Reprodução - Genial Guru

Conseguiu achar nesta segunda tentativa?

Se você encontrou a cobra de primeira, na segunda tentativa ou quer ver o resultado, nós o deixaremos a continuação. Veja abaixo o resultado e em qual lugar ela estava.

Desafio visual de rapidez: há uma cobra escondida na paisagem e você tem 15 segundos para achá-la Reprodução - Genial Guru

O que acha de aproveitar a oportunidade e conferir mais um teste ou desafio?