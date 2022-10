5 perfumes femininos VICIANTES que rendem elogios

Quem não gosta de receber elogios? Seja pela roupa que está usando, a maquiagem ou o aroma, algumas mulheres gostam de chamar a atenção no ambiente em que estão. Sendo assim, o perfume pode ser um ótimo aliado nesse momento. Veja a seguir 5 fragrâncias doces e marcantes que rendem elogios.

Make B. Rosé - O Boticário

É um perfume relativamente novo, lançado em 2021. Possui um aroma doce, na medida certa, não sendo considerado enjoativo e sim muito elegante. Em dias mais quentes, é preciso maneirar nas borrifadas.

As notas de topo são Maçã do Amor, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são Gardênia, Canela, Íris, Damasco e Osmanthus e as notas de fundo são Aveia, Sândalo, Almíscar e Cedro.

Una Infinito - Natura

Também lançado em 2021, Una Infinito traz um aroma cítrico na saída e evolui para notas cremosas. Doce na medida certa

As notas de topo são Mandarina, Toranja, Bergamota, Lírio-do-Vale e Frésia. As notas de coração são Ameixa, Jasmim, Gardênia e Rosa e as notas de fundo são Cumarina, Notas Doces e Sândalo.

Pear & Vanilla - Nuancielo

Para quem gosta de perfumes inspirados, a marca Nuancielo traz Pear & Vanilla, com aroma próximo ao de La Belle, de Jean Paul Gaultier. Possui uma composição simples, com o aroma de pera caramelizada bem presente. Foi lançado em 2020

A nota de topo é Pera. A nota de coração é Vetiver e a nota de fundo é Baunilha.

Surreal Magic - Avon

Este é um perfume floral de 2021 que apresenta um ótimo custo-benefício. É comparado ao Good Girl Légère devido ao aroma de doce-de-leite que ambos possuem.

As notas de topo são NaturalCalm., Flor de Amêndoa e Bergamota. As notas de coração são Jasmim Sambac, Tuberosa e Ylang Ylang e as notas de fundo são Âmbar, Baunilha e Sândalo

Egeo Vanilla Vibe - O Boticário

A linha Egeo traz apenas perfumes doces e Vanilla Vibe, criado em 2020, é um perfume apaixonante, com alta fixação.

As notas de topo são Pimenta Rosa, Frutas Vermelhas, Bergamota e Folhas Verdes. As notas de coração são Coco, Lírio-do-Vale, Cyclamen e Pétalas de Rosa e as notas de fundo são Baunilha, Almíscar, Âmbar e Cedro.