Skincare: Selena Gomez compartilha rotina de beleza com seguidores do Tik Tok

Selena Gomez, além de ter a sua linha de maquiagens Rare Beauty, também faz questão de mostrar a importância dos cuidados com a pele. Afinal, ela sabe que cuidar da pele por baixo da maquiagem, faz com que a aplicação de produtos se traduza na perfeição.

A artista que tem sua conta do TikTok sempre atualizada, mostra todos os seus cuidados de skincare para os fãs e nós já tomamos notas. Confira vídeo abaixo:

Na legenda, “Rotina matinal antes da maquiagem!”, Selena está com a pele livre de maquiagens e segura cada produto antes de demonstrar como ela os aplica.

A cantora começa sua rotina com adesivos dourados sob os olhos que são perfeitos para desinchar a área, depois passa um hidratante e toner em spray. Para os cabelos, ela passa um leave-in com eles ainda molhados, e depois cuidadosamente o escova, para depois fazer um coque, iniciando o look do dia.

Longe de terminar, Gomez aplica uma máscara labial dourada, semelhante aos tapa-olhos, antes de passar para os cuidados com o corpo, usando o sempre popular em seus vídeos, Brazilian Bum Bum Cream da Sol De Janeiro.

Para sua maquiagem, a estrela de Only Murders in the Building aplica Rare Beauty’s With Gratitude Dew Lip Balm no tom “Honor” e escova suas sobrancelhas cheias e fofas para completar o visual.

Gomez está pronta para o dia com a última adição de brincos, uma jaqueta de couro e um beicinho confiante.

Em outro vídeo mais recente, a estrela indica outros produtos de cuidado com a pele, com valor acessível e que ela diz usar durante toda a semana. Veja abaixo:

Entre os comentários, suas seguidoras comentam que ela é “Skin influencer”. Também, com uma pele dessas, não tem como não querer ser influenciada, não é mesmo? Com ou sem maquiagem, é de se admirar!