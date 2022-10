Relacionamento: 3 riscos que você corre ao namorar homens mesquinhos

Se relacionar com uma pessoa mesquinha pode oferecer riscos ao relacionamento. Embora no início seja apenas um detalhe incômodo, as coisas mudam de cenário quando intensificadas. Para entender os perigos de se envolver com alguém de tal comportamento, continue lendo este artigo adaptado do portal Nueva Mujer.

Segundo o The Mind is Wonderful , “há uma forma patológica de poupança que não se reduz apenas a dinheiro ou bens materiais, mas também expressa aspectos mais profundos da personalidade.”

Se a pessoa apresenta sinais de apego ao econômico, muitas vezes também é econômica com atenção, tempo, carinho, elogios e até agrados.

Abaixo você confere os três riscos de se envolver amorosamente com pessoas mesquinhas.

1 – Avareza emocional

É importante pensar duas vezes antes de se relacionar, pois existe a possibilidade de não receber aquilo que é merecido. Principalmente no nível emocional, o que dificulta o estabelecimento de um vínculo duradouro com o parceiro.

Você pode não receber a atenção que merece, pois seu parceiro acredita não ser necessário reforçar o afeto.

2 – Avareza material

A equação de avareza material é outro ponto de risco. Além da afeição reduzida, o apego por objetos e coisas acaba sendo maior em relação ao carinho destinado a você. Deseja conviver com uma pessoa que prioriza o materialismo?

3 – Afeto diminuído

“(Nem será) generoso no que sente pelos outros, nem no que investe para fazê-los felizes. O homem avarento guarda tudo o que pode para si e, nessa medida, não é uma pessoa prudente, mas sim alguém preso numa prisão interior”, refere a mesma fonte do artigo.

Neste estágio, o amor e a troca que deveria existir no relacionamento passa a ser secundário.

Como reconhecer homens mesquinhos?

Os que se enquadram neste padrão, além de ser poucos solidários, costumam ser também egocêntricos, manipuladores (em maior ou menor grau), solitários e controladores.

“O que distingue o poupador patológico é o fato de que seu escrúpulo em gastar não decorre de uma razão objetiva. Não é que eu não tenha dinheiro, ou que esteja fazendo um investimento, ou que tenha planos de investir no futuro. Sua coisa é economizar dinheiro para salvá-lo. Ou para realizar planos que nunca são executados. Ou para enfrentar possíveis ‘momentos ruins’, embora nenhum tempo seja tão ruim que estejam convencidos de que têm que gastar”, diz a fonte.

Além disso, tais pessoas podem viver a ansiedade, depressão e pensamentos excessivos devido à sua própria condição, sendo necessário a ajuda profissional para lidar com isso.