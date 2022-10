Perfumes masculinos PROIBIDOS em lugares fechados

Não são todos os perfumes que funcionam em lugares fechados e se você costuma trabalhar em um escritório com mais pessoas, você provavelmente já se incomodou com o aroma de alguém, que estava muito forte, ou até mesmo já foi chamado de canto para conversar caso essa pessoa fosse você. Então para não errar mais, veja a lista a seguir com perfumes masculinos que não combinam com ambientes fechados e sem ventilação.

Essencial Oud - Natura

Segundo Luis Jordão, especialista em perfumes, esse perfume não deve ser utilizado de nenhuma maneira no trabalho. Esse é um perfume especiado quente e amadeirado, com uso exclusivo para a noite por ser muito potente.

As notas de topo são Cardamomo, Açafrão, Bergamota e Elemi. As notas de coração são Canela, Pralinê, Gerânio, Bálsamo de Gurjan e Nagarmota ou Óleo de Cipriol e as notas de fundo são Agarwood (Oud), Copaíba, Patchouli ou Oriza, Sândalo, Cedro, Almíscar, Âmbar, Ambrocenide, Cashmeran e Abeto.

Bogart - Jacques Bogart

Esse é o verdadeiro perfume old school, lançado em 1975. Traz uma nota de couro muito marcante, por isso não é bem vindo em escritórios e ambientes fechados.

As notas de topo são Alecrim, Flor de Limão, Laranja e Mandarina Amarela. As notas de coração são Noz-moscada, Gerânio, Cravo-da-Índia, Junípero ou zimbro, Lavanda e Cedro e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Vidoeiro e Couro.

Ultra Male - Jean Paul Gaultier

Esse não é um perfume completamente proibido em lugares fechados, mas é preciso maneirar nas borrifadas para o aroma não se tornar desagradável. Possui um cheiro adocicado e frutado, por isso, é mais indicado para um evento noturno e uma balada do que para o trabalho.

As notas de topo são Pera, Lavanda, Hortelã, Bergamota e Limão. As notas de coração são Canela, Sálvia Esclaréia e Alcarávia e as notas de fundo são Casca de Baunilha Negra, Âmbar, Patchouli ou Oriza e Cedro.

212 VIP Men - Carolina Herrera

Muitas pessoas utilizam, de forma errada, esse perfume no dia-a-dia. Assim como a fragrância anterior, 212 VIP Men é mais baladeiro, indicado para a paquera em festas.

As notas de topo são Maracujá, Lima, Pimenta e Gengibre. As notas de coração são Vodka, Gin, Hortelã e Especiarias e as notas de fundo são Âmbar, Couro e Notas Amadeiradas.

