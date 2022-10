Os signos do zodíaco que lidam com a intuição de maneira mais forte

Mais um fim de semana está chegando e alguns signo do zodíaco precisarão lidar com uma conexão muito importante com a intuição.

Confiro os signos do zodíaco que irão sentir esta energia:

Touro

Este é um momento de muita intuição e contato com o que está oculto de alguma maneira, seja externo ou internamente. Lembre-se de aproveitar esta percepção, mas tente não ficar obcecado. É delicado lidar com o sexto sentido e é preciso tentar se sentir mais confortável. A chance de se conectar com pessoas que realmente querem ouvi-lo é maior e pode ser um apoio importante.

Escorpião

Existem muitas mensagens e revelações chegando sobre seus valores verdadeiros e o que é significativo em sua vida. Lembre-se de dar ouvidos e enfrentar essas questões com confiança, pois elas são realmente importantes. Esse é um poder que precisa ser aproveitado, pois o ajudará a alinhar ainda mais sua percepção, intuição e caminhos.

Aquário

Hora de lidar com uma maior percepção e consciência que elevam a sua intuição nas alturas. Aproveite este momento para tratar alguns assuntos necessários que envolvem principalmente, amizades, relações, lar e família. Lembre-se que essa é hora de abrir uma porta para o futuro e compreender o que é realmente importante.

Peixes

A intuição se manifesta nesse fim de semana de forma intensa e um pouco confusa. Tenha cuidado para não cair em enganos e tente expandir os horizontes na hora de ouvir a si mesmo. Pode ser necessário mudar a rotina e levar dias mais tranquilos para que a harmonia seja interna e externa. É sempre bom reservar um tempo para se ouvir mais e realizar transformações mágicas por meio do sexto sentido.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!